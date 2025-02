Chi è Frah Quintale, il debutto a Sanremo in duetto con Joan Thiele

Roma, 14 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con una delle serate più attese: quella delle cover. L’immancabile appuntamento vedrà gli artisti in gara esibirsi accanto a grandi ospiti, reinterpretando brani iconici della musica italiana e internazionale. Tra i duetti figurano nomi di spicco dell’industria musicale: Il Volo, Annalisa, Arisa. Non mancano, però, artisti alla prima esperienza sul palco dell’Ariston, amatissimi soprattutto dalle nuove generazioni.

Frah Quintale è uno dei più attesi: le foto che lo ritraggono a Sanremo hanno già acceso l’entusiasmo dei fan, che hanno prontamente invaso i social con commenti e messaggi di supporto. Il suo ultimo post su Instagram lo ritrae insieme a Joan Thiele, la cantante di ‘Eco’ esibitasi la prima serata del Festival, nonché l’artista con cui stasera canterà ‘Che cosa c’è’ di Gino Paoli.

Frah Quintale

A confermare la sintonia tra i due artisti è stata la stessa Joan Thiele, che scrive nella foto condivisa sul profilo di Frah Quintale: “C’è che sono felicissima di cantare una delle mie canzoni del cuore e condividere il palco di Sanremo con un grande amico e artista che stimo moltissimo”.

Il Festival, ancora una volta, dimostra di essere un luogo non solo di competizione, ma anche di connessioni artistiche e collaborazioni, ma il duo riuscirà a trasmettere la loro armonia anche durante performance di stasera?

Un artista poliedrico

Frah Quintale, pseudonimo del bresciano Francesco Servidei, si è fatto strada nel panorama musicale proprio grazie all’originalità dei suoi singoli. Nel corso degli anni il cantante è riuscito a stupire non soffermandosi mai su un singolo genere e il suo repertorio vanta canzoni hip-hop, rap e persino indie. Numerosi i riconoscimenti ottenuti con i suoi singoli, tra cui ‘Colpa del vino’ (brano uscito nel 2016, ma classificato disco d’oro nel 2023), ‘Hai visto mai’ (disco d’oro nel 2018), ‘8 miliardi di persone’ (disco di platino nel 2019).

‘Fratelli Quintale’: la carriera prima di diventare solista

Una curiosità del cantante è che non ha sempre lavorato come solista, ma dal 2006 fino al 2015 ha fatto parte dei ‘Fratelli Quintale’, duo musicale che vanta ben cinque album.

Un duo che oggi non esiste più proprio per quella voglia di Frah Quintale di esplorare altri stili, ormai stanco del solito proposto e riproposto rap di quegli anni. L’artista ha più volte sottolineato che la fine del duo non è stata motivata da alcun litigio o brusca rottura, ma semplicemente da una divergenza di visioni artistiche che li ha portati su strade diverse.

La foto polemica contro la polizia

Nel 2022, Frah Quintale è stato coinvolto in uno scandalo a causa di un post su Instagram, pubblicato sul suo profilo dopo un concerto a Rossano Calabro. La foto ritraeva un gruppo di poliziotti in divisa con il viso coperto dall’emoticon di un maiale. Il Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap) ha fortemente condannato il gesto, denunciando il cantante con l’accusa di vilipendio delle forze armate e diffamazione.

Tuttavia, nel 2024 la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione poiché ‘il caso non sussiste’, ma non senza le rimostranze del sindacato.