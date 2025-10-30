Fiorello a Sanremo con Carlo Conti? “Mai dire mai”

Roma, 30 ottobre 2025 – Un video brevissimo, una diretta di pochi secondi. Tanto basta per accendere tutte le suggestioni possibili in merito al prossimo Festival di Sanremo. Fiorello potrebbe essere al fianco di Carlo Conti in qualche formula a Sanremo 2026?

"Non sarebbe giusto nei confronti di Amadeus e dei telespettatori” ha dichiarato recentemente lo stesso Rosario Fiorello. “Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì” ha dichiarato lo showman al Festival dello Spettacolo solo pochi giorni fa.

E quindi quei pochi secondi di diretta nei quali Carlo Conti indica Fiorello e dice “Mai dire mai” cosa può significare? Di tutto, compresa una partecipazione, o magari un annuncio come ai tempi di Amadeus, da parte del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo a ‘La pennicanza’, il nuovo show di Fiorello. O magari semplicemente un gioco senza alcun significato preciso.

Certo quella di una partecipazione, in qualsiasi forma, dello showman al prossimo Festival di Sanremo è un’ipotesi particolarmente suggestiva per tutti. Che Fiorello rappresenti un valore aggiunto per qualsiasi spazio televisivo è un dato di fatto. Che possa tornare a Sanremo, a oggi, è un’ipotesi fantasiosa. Almeno stando a quanto ha dichiarato recentemente lo stesso showman. Sarà vero o quel “Mai dire mai” ha un significato preciso? In ogni caso, tutto sarà svelato entro poche settimane.