Il Festival di Sanremo rimane alla Rai: sua l’unica offerta presentata

Molto rumore per nulla. Già perché dopo corsi e, soprattutto, ricorsi alla fine l’unica pretendente Lo stesso sindaco Mager annuncia che per il bando relativo al Festival di Sanremo 2026, 2027 e 2028, l’unica offerta è quella della Rai. E’ quindi quella del servizio pubblico l’unica azienda ad aver dichiarato il proprio interesse all’organizzazione di questa manifestazione per le edizioni 2026, 2027 e 2028.

“Se le verifiche di congruità e delle procedure giuridiche in corso confermeranno l’esito delle procedure sulla manifestazione del Festival di Sanremo, si aprirà poi la fase di negoziazione prevista dal bando. Certamente quello di oggi è stato un passaggio chiave e come amministrazione comunale possiamo dirci soddisfatti di questo esito. Dal pronunciamento del Tar Liguria del dicembre scorso sono passati cinque mesi durante i quali non abbiamo smesso di lavorare un solo giorno a questa pratica così importante, delicata e complessa” commenta il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Di fatto non si può dire che il il bando emesso per l’organizzazione del Festival di Sanremo non contenga concetti cari alla stessa Rai. I parametri principali fissati dal Comune sono infatti l'obbligo di riconoscere allo stesso Comune un corrispettivo non inferiore a 6,5 milioni, oltre a una percentuale non inferiore all'1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi, con l'impegno riprendere e trasmettere le manifestazioni ‘Sanremoinfiore’ e un'altra a scelta dell'amministrazione e realizzare e trasmettere in diretta o in leggera differita (a propria cura e spese) almeno altri due eventi da concordare, di cui una da svolgersi nel periodo estivo.

Altro requisito richiesto è quello della partecipazione al Festival dei due vincitori di ‘Area Sanremo’ e dell'Orchestra Sinfonica e organizzare un evento per la posa in via Matteotti della targa del vincitore di ogni edizione del Festival della Canzone Italiana. "Abbiamo ottemperato a una sentenza del Tar - aggiunge il sindaco Mager - lavorando con grande determinazione e trasparenza fin da subito, con l'unico obiettivo di far crescere ulteriormente il Festival di Sanremo e, con esso, la città".