Sanremo 2025, le immagini della Festa di Radio Italia

Il Festival di Sanremo 2025 ha preso il via ufficialmente e lo ha fatto nella maniera più classica, gioiosa e colorata. Al Victory Morgana Bay si è infatti svolta la tradizionale festa di Radio Italia “Fuori Sanremo”.

Una festa animata dal dj-set dei conduttori Paoletta e Mauro Marino, che hanno poi lasciato spazio all’immancabile taglio della torta, preparata per l’occasione dal celebre Chef e Maître Chocolatier Ernst Knam.

Marcella Bella alla Festa di Radio Italia a Sanremo

Una serata alla quale hanno partecipato i grandi nomi di questo Festival di Sanremo: dai favoritissimi per la vittoria finale Giorgia e Olly, passando per Achille Lauro, Lucio Corsi, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Willie Peyote, Noemi, le Nuove Proposte Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba e tutti gli altri artisti della manifestazione. Insomma, tutto il Festival di Sanremo 2025 si è riversato alla festa.

D’altro canto, la settimana sanremese è nota in tutta Italia anche per le sue feste che trasformano il Festival in un vero evento diffuso in diverse zone della città. Città che per una settimana diventa davvero l’ombelico del mondo musicale e mondano italiano.