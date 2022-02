Sanremo, 7 febbraio 2022 - A due giorni di distanza dalla finale di Sanremo 2022 continua a tenere banco il "Ferilligate". Tutto nasce da un fuorionda: Amadeus sta per premiare i vincitori, quando si apre il microfono di Sabrina Ferilli: "Fa' il pezzo di m...da", dice la co-conduttrice in quel momento fuori le quinte. Ce l'ha con il presentatore? Entrambi hanno smentito ma il dubbio, fra gli internauti, resta.

Il fuorionda

Riavvolgiamo il nastro: il giorno dopo Sanremo sui social comincia a circolare lo spezzone con il fuorionda della Ferilli. Nella clip, l'audio incriminato sembra coincidere con il momento in cui Amadeus chiama l'attrice sul palco per la consegna dei premi della critica, ma lei non appare. Il caso monta e i giornalisti ne chiedono conto ad Amadeus durante la conferenza stampa di chiusura del Festival.

La spiegazione di Amadeus

Lui cade dal pero (secondo qualcuno "fa il finto tonto"), poi qualcuno gli spiega: "Sabrina è una persona di una simpatia incredibile - la prende larga - parlava con tutti dietro le quinte. Non c'era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale è inciampata prima di rientrare in scena".

La risposta di Amadeus non convince chi si aspetta dall'Ariston scandali (quest'anno il Festival è stato avaro di gossip). E scatena illazioni su una presunta tensione tra la Ferilli e il direttore artistico. Alla luce del fuorionda vengono passati in rassegna e reinterpretati altri momenti della finale.

Sanremo 2022, le pagelle della serata finale. Ferilli diva terrena: 9

Gli altri 'indizi'

Ad esempio: la presentazione di Emma , quando all'attrice viene lasciata la possibilità di leggere soltanto il codice dell'artista. Le telecamere inquadrano sul suo volto un'espressione perplessa (di disappunto?).

, quando all'attrice viene lasciata la possibilità di leggere soltanto il codice dell'artista. Le telecamere inquadrano sul suo volto un'espressione perplessa (di disappunto?). Un altro passaggio è l'esibizione di Iva Zanicchi : prima della canzone la Ferilli scambia due battute con l'artista ma viene interrotta dal conduttore che invita la Zanicchi a cantare.

: prima della canzone la Ferilli scambia due battute con l'artista ma viene interrotta dal conduttore che invita la Zanicchi a cantare. Altri notano poi che mentre Amadeus e la Rettore parlano in Veneto la Ferilli se ne sta in disparte.

parlano in Veneto la Ferilli se ne sta in disparte. In un altro momento Amadeus chiama Ferilli da dietro le quinte e si sente fuori campo la voce dell'attrice che dice: "Nun ce sto".

C'è infine quella mano "rifiutata" al conduttore al momento di ascoltare la canzone vincitrice, Brividi di Mahmood & Blanco. Secondo alcuni Amadeus tenta di prendere la Ferilli per mano ma lei si ritrae.

Ferilligate su Twitter

Insomma episodi che se messi sotto la lente di ingrandimento destano qualche sospetto: su Twitter non si parla d'altro e il Ferilligate diventa trend topic. Anche oggi continua ad essere in classifica.

Ferilli, il post su Instagram e l'intervista alla Lucarelli

La stessa Ferilli è costretta a rompere il silenzio. Lo fa prima con un post su Instagram. "Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate", scrive l'attrice a corredo di una serie di foto che la riprendono sorridente sul palco e anche abbracciata ad Amadeus: "Chi più di me potrebbe sapere"? Stamattina, intervistata da Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, l'attrice liquida il caso: "Cazzate Selva' . Posso capire se uno sta lì e dice le cose al diretto interessato o ma alle 2 della mattina dentro un camerino...Ma non so nemmeno io a chi l'ho detto?".

Basterà per spegnere il riflettori?