Fedez e ‘Battito’ a Sanremo 2025: Solo io e la mia penna contro il resto del mondo

È un mare in tempesta l’immagine che circonda Fedez sospeso su un divano che galleggia nella furia delle onde. E scrive: “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025”. Così, attraverso un post sui social, il rapper aveva annunciato il suo ritorno al Festival di Sanremo, portando con sé un carico di emozioni e battaglie personali. Ma di cosa parla Fedez in questa canzone?

Un verso, in particolare, aveva subito fatto discutere: “Prenditi i sogni, pure i miei soldi basta che resti lontana da me”, sembrava dedicato all’ex moglie Chiara Ferragni, ma qui Chiara c'entrerebbe poco. Il testo “È una moltitudine di cose” spiega Fedez e aggiunge “una dicotomia, tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. Il testo infatti è un lungo riferimento alla malattia e al rapporto che lui stesso ha con questa: nel primo verso dice "Ti porterei in terapia", poi tira fuori la Fluoxetina, un farmaco antidepressivo, con la strofa dopo dice "Seratonina cercasi”. Il testo è denso di immagini che descrivono il rapporto complesso con questa condizione: paranoie, attacchi di panico. Un’introspezione dolorosa e autentica che emerge attraverso ogni strofa.

“Sai, la carne è viva, la mente è schiva, vaga nel buio più buio che c'è”: “Battito” è un viaggio emotivo che richiede tempo per essere compreso. Non è un brano immediato, ma uno specchio in cui ognuno può riflettere le proprie fragilità.

Ogni volta che Fedez calca il palco di Sanremo, non manca di far discutere. Nel 2021 conquistò il secondo posto in coppia con Francesca Michielin, subito dopo i Måneskin. Nel 2023, in un’edizione che vide per una sera Chiara Ferragni tra i conduttori, il bacio con Rosa Chemical divenne un caso mediatico. Anche per il 2025 le aspettative sono altissime: a pochi giorni dall’inizio del festival, il rapper si trova nuovamente al centro di una polemica social, stavolta legata alla fine del matrimonio con Chiara e alla presunta relazione clandestina con Angelica Montini. Ma con “Battito”, la sua canzone, Fedez si mette a nudo, denuncia e racconta. E, ancora una volta, farà parlare di sé.