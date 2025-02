FantaSanremo 2025: la classifica aggiornata dopo la terza serata

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai giunto al suo rush conclusivo, con il FantaSanremo che continua a regalare emozioni e sorprese. Dopo la terza serata, Serena Brancale conferma il suo primato nella classifica generale del fantasy game con 180 punti, seguita da un trio agguerrito composto da Lucio Corsi (165 punti) Marcella Bella e Olly (160 punti).

La terza serata: Noemi in vetta

La serata di giovedì ha visto Noemi come protagonista assoluta del FantaSanremo. L'artista ha guadagnato ben 85 punti grazie a una serie di bonus strategici: dal Bonus per essere stata presentata dal co-conduttore ai vari bonus legati alla partecipazione al DopoFestival. Tra questi spiccano i palpa glutei alla statua di Carlo Conti (+20) e il simbolo del cuore fatto con le mani (+20).

Al secondo posto della classifica della serata si trova Gaia con 80 punti, ottenuti grazie all'esibizione dopo la mezzanotte e ad altri bonus legati alla sua performance sul palco.

Il trio dei favoriti

In terza posizione c'è un trio composto da Coma_Cose, Francesco Gabbani e Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, ognuno dei quali ha totalizzato 75 punti. Queste cifre includono i bonus per l'esibizione dopo la mezzanotte o per aver partecipato al DopoFestival.

I bonus più assegnati

I bonus maggiormente assegnati durante questa edizione sono stati quelli per l'artista presentato dal co-conduttore (13 volte), seguito dalla foto con la tazza FantaSanremo in mano nello studio di Rai Radio2 (12 volte). Il simbolo del cuore fatto con le mani è stato premiato otto volte.

Solo due malus sono stati assegnati nella terza serata: uno a Massimo Ranieri e l'altro a Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento entrambi penalizzati per l'outfit total black.

Per quanto riguarda i bonus extra, Marcella Bella, Sarah Toscano e Serena Brancale guidano la classifica con ben 50 punti ciascuna.

Con solo due serate rimaste prima della chiusura del Festival di Sanremo 2025 (la gara delle cover stasera e il gran finale domani) il FantaSanremo promette ancora molte sorprese ed emozioni per gli appassionati che seguono questo gioco culturale legato alla musica italiana più amata dagli italiani