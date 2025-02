Emozione Sanremo. Bianca la guerriera illumina la notte. Tra risate e lacrime

Noi siamo degli autarchici. Se le star internazionali snobbano Sanremo, le star ce le facciamo da noi. La seconda serata del Festival è illuminata dalla presenza di Damiano David, ormai stella mondiale. Brividi in sala (soprattutto femminili) per l’apparizione dell’(ex?) Måneskin (in bianco e nero) che reinterpreta Felicità di Lucio Dalla, con Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio (suo nipote) sullo sfondo, immagine neorealista. Purtroppo il piccolo non regge all’emozione e scendono le lacrime. Torna poco dopo per il vero motivo per cui si è scapicollato fin qui: cantare in mezzo a una sterminata selva di fiori, e di fronte alla fidanzata americana seduta in prima fila Dove Cameron, il suo brano Born with a broken heart, per promuovere il suo nuovo album da solista. Anche lui deve campare.

Arriva presto il momento di chiamare sul palco i co-conduttori della serata. Si comincia con Bianca Balti, "una mamma, una guerriera". La modella si presenta con uno sfavillante abito perla piumato ma soprattutto senza nascondere la calvizie dovuta alla chemioterapia, anzi quasi esibendola con orgoglio. La bellezza della Balti si specchia in quella di Elodie: se la coppia Borghi-Damiano ha fatto fremere il pubblico femminile, ora tocca ai maschi sforzarsi di chiudere le bocche spalancate. Che dire di Cristiano Malgioglio, il cui (primo) abito trascende la nostra capacità descrittiva? Possiamo dire che è qualcosa tra Dracula e una farfalla gigante. Lo strascico, dice, è lungo 50 metri ed è così ingombrante che Conti glielo strappa via. Nemmeno il toscano riesce a frenarlo quando inizia la consueta filastrocca dei grandi con cui ha lavorato. Momento topico quando Malgioglio balla il valzer con un’entusiasta Bianca Balti (stavolta in un brillante “nude look“). Tra i cantanti bisogna segnalare Simone Cristicchi, accolto dal pubblico con una fragorosa ovazione.

Per fortuna c’è Nino Frassica: si presenta con una parrucca coi colori di Malgioglio al contrario (capelli bianchi e ciuffo nero). Frassica prende il cartoncino e legge: "Il vincitore di Sanremo è..." Alle proteste di Conti replica: "Ma dai, è da novembre che si sa..." E continua. "In questo momento ci stanno vedendo più persone di ieri", proclama. Conti: "Ma è impossibile, gli ascolti si sapranno solo domani mattina". "Ma io ho degli agganci all’Auditel, in Vaticano, a Palazzo Chigi. Perciò posso dire che gli italiani che stanno vedendo il programma in questo momento sono il 119%. Su 100 italiani ci vedono in 119. Uomini 75% donne 85%, 300 suore, frutti di mare 16%, ladri di cavalli 3%, Antonino Cannavacciuolo 1". Poco dopo: "Adesso presento una cantante...". Conti: "Guarda che è un uomo". "Da quando?". Delicata oasi di umorismo. Benvenuta. Piccola osservazione. A questo Sanremo i guanti vanno tantissimo: li indossano Damiano David, Malgioglio, i Kolors, Bianca Balti, Tony Effe, Big Mama, Marcella Bella. Sanremo è un palco che scotta e bisogna prendere qualche precauzione prima di maneggiarlo.

Per il secondo appuntamento col telefono azzurro Conti ospita il piccolo Alessandro Gervasi, che interpreta Peppino di Capri nell’imminente film tv a lui dedicato, per la regia di Cinzia Th Torrini. Il piccolo (6 anni) si siede al piano e intona con proprietà il motivo di Champagne (titolo del film). È il Festival di Carlo Conti, tutti buoni se potete. In apertura si è svolta la crudele gara a eliminazione dei giovani. Primo round: Alex Wyse vs Vale Lp e Lil Jolie. Alex si presenta con un delizioso scamiciato in moplen comodissimo in caso di pioggia per intonare Rockstar. Passa (giustamente) Alex Wyse. Seconda semifinale: Maria Tomba vs Settembre. Settembre porta Vertebre, evidentemente dedicata al suo fisiatra. E vince. (A X Factor lei si era invaghita del suo avversario). Primo sangue (metaforico) sul palco del Festival.