Elodie, con serenità : "Non ho mai vinto nulla. Ma finalmente sono io"

Serena. Anche troppo. "Sono riuscita pure a scoprire che all’Ariston c’è pubblico pure in galleria, nelle edizioni passate ero troppo emozionata per alzare lo sguardo fin lì" ammette Elodie, parlando di questo suo quarto Sanremo. "Quello del Festival è un palco magico che mi ha dato tanto, pure sotto l’aspetto emotivo, facendomi sentire serena, potente, bella. Oggi mi sento un essere umano tondo, spontaneo, vero, che s’abbraccia e non pretende altro da sé. Non mi giudico più e accetto i miei lati negativi; quando ho la forza di farlo, vado pure in terapia, perché cerco di conoscermi il più possibile visto che devo stare con me stessa tutta la vita. Quel che conta, infatti, è restarsi fedeli al di là di ogni errore".

Con Dimenticarsi alle 7 Elodie, a 34 anni, ha provato a regalarsi un Festival diverso. "Volevo far pace, infatti, con la musica leggera e nel brano ho cercato la versione più “sanremese“ di me, quella che della Elo si gode le melodie. Spesso, infatti, canto brani semplici all’orecchio, ma tecnicamente difficili, mentre stavolta ho voluto portare qualcosa di più semplice, di più legato alla nostra tradizione musicale. Anche se nell’album in arrivo a primavera ho voluto mettere tante Elodie diverse e, probabilmente, Dimenticarsi alle 7 è l’unico con questo spirito, perché il resto pesca sonorità più urban. Sono tornata in Riviera col solo proposito di fare bene nella speranza che la gente s’innamori del mio brano. Non ho mai vinto nulla, neppure quando ho iniziato il cammino ad Amici, evidentemente le coppe non sono fatte per me".

Stasera, nella serata speciale del Festival riservata alle cover, Miss Patrizi duetterà con Achille Lauro "due brani a cui sono molto legata, A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Berté". Paura di sbagliare? Nessuna. "Perché di fare passi falsi non me ne frega niente". Giorgia Meloni, che non voterebbe "neanche se mi tagliassero una mano", come dichiarato qualche giorno fa, è avvertita. "Non voglio essere ingabbiata in un ruolo che qualcuno si aspetta da me. Nel bene o nel male sono sempre spontanea. Me ne frego, e al massimo faccio una stronzata. Anzi, credo di avere una rubrichetta di tutte le ca**ate che dico. Ma sono fatta così. Sbaglierò ancora e ancora, speriamo".

A giugno l’attendono due esperienze (impegnative) il “Meazza” di Milano l’8 e il “Maradona” di Napoli il 12. "Non ho mai visto gli stadi come un punto d’arrivo, ma come un mezzo per fare le cose più in grande… magari pure farmi sparare dal cannone".

Andrea Spinelli