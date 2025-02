Elodie e la lite a Domenica In sull’abito strappato. E con Mara Venier tensione sul playback

Roma, 16 febbraio 2025 – Elodie a nervi tesi oggi a Domenica In. Durante il consueto appuntamento con lo speciale Sanremo condotto da Mara Venier in diretta dall'Ariston, la cantante romana è stata protagonista di un acceso diverbio con il giornalista Davide Maggio che le ha chiesto chi le avesse strappato ieri sera il vestito poco prima di salire sul palco dell’Ariston per l’esibizione finale. “Nessuno amore, scrivete ca...ate” è stata la risposta della cantante che, visibilmente inalberata, ha aggiunto. “Ma ti pare che i o mi posso arrabbiare perché mi strappano un vestito? Ma che mi sono rinco…ta?”

Elodie a Sanremo

La domanda del giornalista si riferiva alle voci di un presunto incidente avvenuto nel camerino di Elodie poco prima della sua esibizione. Alcuni video nel backstage dell’Ariston avrebbero mostrato Elodie visibilmente scossa e in lacrime. Di qui il collegamento con l’abito danneggiato. Ma l’artista ha voluto fare chiarezza: "Ieri ho pianto dopo aver cantato. Sono emotiva, non ho retto l’emozione e sono tornata nel camerino piangendo."

"Vuoi cantare e poi parliamo? Sei qui per questo", interviene zia Mara Venier per stemperare gli animi. "Ma certo, il favoloso playback mi aspetta" ribatte Elodie ancora arrabbiata, procurando un po’ di imbarazzo che la conduttrice stempera con una risata prima di presentare il brano “Dimenticarsi alle 7”.