I Duran Duran a Sanremo 2025: dal cachet all’esibizione che ha mandato l’Ariston in delirio

Sanremo, 13 febbraio 2025 - Sanremo 2025 non delude in materia di ospiti, anche internazionali: sono saliti sul palco i Duran Duran, che hanno intonato un medley dei loro successi 'Invisible', 'Notorious', 'Ordinary World', 'Girls on Film', 'Psycho Killer' e 'The Wild Boys'. A 40 anni dal loro debutto all’Ariston, manco a dirlo, il gruppo ha infiammato il Festival. Salutando Carlo Conti, il frontman Simon Le Bon ha ricordato l’episodio del 1985, quando si ruppe un piede il giorno prima di esibirsi all’Ariston.

I Duran Duran al Festival di Sanremo 2025 (Ansa)

A raggiungere sul palco la band britannica anche la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, che si è unita durante l'esecuzione di 'Psycho Killer'. Entusiasta il pubblico dell'Ariston - e non solo. Particolarmente euforica anche Katia Follesa, che per un attimo ha abbandonato le vesti di co-conduttrice per quelle di fan sfegatata. Al termine della prima parte dello show dei Duran Duran, la comica è stata ripresa vestita da sposa in mezzo alla platea con un cartello che diceva “Sposerò Simon Le Bon”.

Katia Follesa con Carlo Conti e Simon Le Bon a Sanremo 2025 (Alive)

Il tutto accompagnato da un simpatico italiano maccheronico, che pare abbia fatto breccia nel cuore della star: infatti, non è mancato un bacio sotto grande richiesta del pubblico.

"Ho quasi limonato Simon Le Bon!", ha gridato incredula Follesa, prima di essere ripresa da Carlo Conti: "Ti sembra di aver fatto una cosa bella?". "L'ho fatto in nome di tutte le donne che aspettano questo momento da 39 anni", la risposta della comica 'innamorata'. Ma purtroppo per lei, il matrimonio non s'ha da fare: "Mia moglie non è d'accordo", ha scherzato Le Bon.

Ai Duran Duran è stato anche consegnato il Premio 'Città di Sanremo' alla carriera, una piccola replica del trofeo che viene dato al vincitore del Festival: un leone e una palma d'oro.

Ma a quanto è ammontato il cachet per il celebre gruppo britannico? Le cifre ufficiali non sono quasi mai note, ma come per gli altri ospiti ci dovrebbe essere stato un rimborso spese, probabilmente superiore ai 62 mila euro solitamente accordati.