Tutti i duetti di Sanremo 2025 e le cover: il programma della quarta serata con Benigni

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Cosa succederà nella quarta serata di Sanremo 2025? Il programma è già stilato, in attesa della scaletta dei cantanti, con l’ordine di uscita che dovrebbe essere diffuso nelle prossime ore, forse già nella conferenza stampa di oggi. Sorpresa: ad aprire la serata sarà Roberto Benigni. Ieri, nella terza serata di Sanremo 2025 si è chiuso il capitolo Giovani che ha eletto il cantautore Settembre vincitore di categoria e, soprattutto, sono cambiati gli scenari per i Big. Le due top5 della seconda e della terza serata hanno mostrato dieci artisti molto differenti e tutti potenzialmente candidati al podio.

Roberto Benigni in una foto d'archivio. Questa sera sarà ospite a Sanremo

Per la serata numero quattro di Sanremo, sul palco accanto al direttore artistico ci saranno la comica e conduttrice Geppi Cucciari e Mahmood. Il cantante dopo aver partecipato per tre volte come concorrente (trionfando in due occasioni) e dopo una comparsa come ospite, al quinto Sanremo si cala anche nel ruolo di co-conduttore.

Mahmood sarà tra i co-conduttori della quarta serata di Sanremo 2025 insieme a Geppi Cucciari

Il venerdì del Festival è, ormai da tradizione, la serata dedicata alle cover e ai duetti e così sarà anche per il 2025. I 29 Big, quindi, si esibiranno tutti e ciascuno di loro sarà accompagnato sul palco da colleghi e amici per omaggiare un brano portato al successo da un altro artista.

Ecco l’elenco dei duetti di questa sera (in ordine alfabetico e non di uscita):

Achille Lauro con Elodie – Tributo a Roma

Bresh con Cristiano De Andrè – ‘Creuza de ma’ di Fabrizio De Andrè

Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigaglia – ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla

Clara con Il Volo – ‘The sound of silence’ di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira – ‘L’estate sta finendo’ dei Righeira

Fedez con Marco Masini – ‘Bella stronza’ di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi – ‘La nuova stella di Broadway’ di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico – ‘Io sono Francesco’ di Tricarico

Gaia con Toquinho – ‘La voglia, la pazzia’ di Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa – ‘Skyfall’ di Adele

Irama con Arisa – ‘Say something’ di Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale – ‘Che cosa c’è’ di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio – ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Twin Violins – ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con I Neri per caso - ‘Quando’ di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga – ‘Angelo’ di Francesco Renga

Olly con Goran Bregovich e His Wedding and Funeral Orchestra – ‘Il pescatore’ di Fabrizio De Andrè

Rocco Hunt con Clementino – ‘Yes I know my way’ di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello – ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti

Sarah Toscano con gli Ofenbach – ‘Ovedrive’ degli Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – ‘If I ain’t got you’ d Alicia Keys

Shablo con Neffa – ‘Aspettando il sole’ di Neffa e ‘Amor de mi vida’ dei Sottotono

Simone Cristicchi con Amara – ‘La cura’ di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci – ‘Rossetto e caffè’ di Sal Da Vinci

Tony Effe con Noemi – ‘Tutto il resto è noia’ di Franco Califano

Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga – ‘Un tempo piccolo’ di Franco Califano

Per questa serata interverranno – per la prima volta insieme sui big – tutte le giurie. Ciascun circuito di voto influirà sul risultato finale con queste percentuali: sala Stampa, tv e Web (33%); giuria delle radio (33%) e televoto (34%).

A tutti gli artisti verrà assegnato un codice e si potrà votare da casa nelle sessioni che saranno aperte e chiuse in diretta. È possibile votare con un SMS da telefono cellulare al numero 475 475 1 oppure con una chiamata dal telefono fisso al numero 894 001. Ogni apparecchio telefonico può esprimere un massimo di 3 voti per serata al costo di 0,50 centesimi.

È appena il caso di ricordare che quella di venerdì rappresenta una gara a parte e, dunque, non influenzerà il risultato finale del Festival. Alla fine delle esibizioni verrà chiuso il televoto e sarà resa nota la cinquina degli artisti più votati. Il più votato in assoluto sarà eletto il vincitore della serata cover.

Non erano stati annunciati ospiti per venerdì 14 febbraio, se non i tanti che accompagneranno i concorrenti nelle esecuzioni. Ieri sera, però, dal palco dell’Ariston, Carlo Conti aveva lasciato intendere che potessero esserci alcune sorprese. E oggi la bomba in conferenza stampa: Roberto Benigni sarà il superospite della quarta serata.

Il Festival di Sanremo ha il suo primo vincitore: Settembre ha trionfato nel circuito giovani battendo il collega Alex Wyse e realizzando, di fatto, un sogno. La terza serata ha visto tre donne – Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini – accompagnare Carlo Conti sul palco come co-conduttrici e ciascuna di loro è riuscita a ritagliarsi il suo spazio mostrando doti e personalità differenti che si sono, però, amalgamate alla perfezione. Una menzione speciale va a Follesa che ha divertito il pubblico con battute, improvvisazioni e con brevi (per ragioni di scaletta) sketch: uno su tutti quello dedicato a Simon Le Bon in cui si è presentata con abito bianco dichiarando di volerlo sposare, come recitava il titolo un vecchio film. I Duran Duran, a proposito, hanno infiammato l’Ariston ma, forse, Edoardo Bennato lo ha fatto ancor di più in apertura di serata con la sua ‘Sono solo canzonette’. Dal teatro arrivano le prime ovazioni per i concorrenti: Olly e Brunori Sas conquistano il pubblico in sala e anche la top5. Con loro salgono nell’Olimpo dei preferiti anche i Coma_Cose, Irama e Francesco Gabbani. Adesso la gara è davvero aperta.