Da Jovanotti a Damiano e Duran. Tutto Sanremo serata per serata

La prima serata del Festival, al via su Raiuno alle ore 20.40, si aprirà con un ricordo di Ezio Bosso, il compositore, pianista e direttore d’orchestra scomparso a soli 48 anni nel 2020: a portarlo sul palco dell’Ariston, e a farlo conoscere al grande pubblico tv, fu proprio Carlo Conti nel corso del suo secondo Sanremo, quello del 2016. Ed è proprio ripensando a un colloquio avuto con Bosso che Conti ha trovato l’idea e il filo conduttore per questo suo Sanremo, filo conduttore che sta nella parola "insieme".

Insieme a Conti, a co-condurre il Festival stasera ci saranno gli "amici-fratelli" del direttore artistico Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2000 e conduttrice nel 2020) con Gerry Scotti. La serata prevede l’esibizione di tutte e 29 le canzoni in gara. Superospite Jovanotti, con il set che promette "di far ballare e di commuovere" (ha detto Conti), "sento che sta montando l’nda" (ha detto Jova) e che segna il suo ritorno in scena dopo l’annus horribilis seguito all’incidente stradale dell’estate 2023. Dopo l’Ariston Lorenzo, che ha appena pubblicato il nuovo album “Il corpo umano - Vol. 1” (uscito venerdì scorso e già primo in classifica), sarà poi in tour per circa cinquanta date con il PalaJova 2025! al via il 4-5 e 7-8 marzo dalla Vitifrigo Arena di Pesaro. Altre superospiti della serata l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad che - in un inno contro tutte le guerre - intoneranno insieme Imagine di John Lennon. Ci sarà poi un collegamento esterno con il palco allestito, dietro l’Ariston, in piazza Colombo, dove si esibirà Raf.

L’ordine di uscita dei cantanti in gara sarà reso noto sono questa mattina; una possibile scaletta potrebbe essere quella delle prove di ieri: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Olly, Elodie, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara , Fedez, Lucio Corsi. A cui si devono aggiungere Bresh, Francesca Michielin, Joan Thiele, Rocco Hunt, Sarah Toscano e The Kolors. Tra gli autori dei brani in gara la più presente è Federica Abbate, che ne firma sette, seguita da Davide Simonetta, Davide Petrella, ma non mancano Blanco, Madame, Mahmood, Calcutta, Tiziano Ferro, Nek, Dardust, Mace, Paolo Antonacci. I Big in gara saranno votati solo dalle giurie della Sala Stampa, Tv e Web (dunque niente Televoto). Alla fine della serata verrano comunicati i primi cinque più votati, ma non in ordine di classifica.