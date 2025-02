Cristicchi e Giorgia guidano la volata finale

Mangiarotti

Al buio, con qualche indizio. Il primo: nessun numero verrà lasciato indietro, dalla prima serata alla cinquina finale, dove votano tutte e tre le giurie, popolare, sala stampa, sala radio, testate online e web. Quindi, per fare un pronostico, bisogna ripartire dal peccato originale di martedì, con la sala stampa che ha scelto Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro, direi da panel evoluto. Mercoledì il televoto e le radio hanno aggiunto Fedez e giovedì Olly, Coma Cose, Irama e Gabbani. Giorgia e Cristicchi favoriti trasversali, Olly e Fedez in rimonta dal televoto, Coma Cose anche radio, Irama e Gabbani trasversali ma per ora in basso. Olly e Fedez sono in testa alle charts di streaming di Spotify, Giorgia e Achille Lauro tengono il passo, Cristicchi è primo solo su Youtube e all’Ariston, ma il suo target è davanti alla tv di casa. Lui vittima di una campagna social, usati per la prima volta come arma a Sanremo: l’accusa è ricatto sentimentale (siamo alla follia, ti può toccare e piacere o no ma molti hanno vissuto la demenza senile dei famigliari sulla propria pelle e sono in grado di capire). Fedez, per par condicio, è stato accusato di straparlare di psicofarmaci in nome della sua depressione e l’hype al contrario pare funzioni. Brunori di copiare De Gregori, Giorgia di aver sbagliato canzone, Olly di piacere solo a signore e signorine per il baffetto e le braccia da rugbista. Coma Cose di essere leggerini, solo cuoricini. Mai che si parli semplicemente di musica e testi, anche perché la canzone che ti prende subito in ostaggio quest’anno non esiste o se c’è è intima e gentile come quelle di Lucio Corsi e Joan Thiele, già vincitori, Lucio ancora in corsa per un quinto posto. Quindi nei cinque finali vedo Giorgia e Cristicchi, Fedez e Olly, probabile Lauro, in rincorsa Coma Cose e Irama. Poche chance ma auspicabili per Lucio Corsi e Brunori Sas.