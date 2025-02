Da Michielin a Tony Effe, Giorgia e Marcella Bella: cosa ricordano le canzoni del Festival di Sanremo 2025?

Cosa ci ricordano le canzoni del Festival di Sanremo 2025? Perché è innegabile che molti brani in gara quest’anno - come di fatto avviene ad ogni edizione - hanno riferimenti più o meno velati - e più o meno voluti - canzoni già sentite. Non si tratta di plagi, sia chiaro. Ma solo di suggestioni, atmosfere, evocazioni. Ecco alcune chicche che abbiamo scovato dopo aver ascoltato i brani dei 29 big in gara a Sanremo 2025.

Cominciamo da Giorgia: la sua ‘La cura per me’ ricorda da vicino due canzoni, ovvero ‘Amore disperato’ di Achille Lauro e nientemeno che ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla. Insomma, non certo roba da poco.

Marcella Bella e la sua ‘Pelle diamante’, invece, ricalcano il ritmo di ‘Killer’, brano della Baby K della prima ora in duetto con Tiziano Ferro. Che dire di Willie Peyote? La sua ‘Grazie, ma no grazie’ riecheggia nel ritmo e nel mood ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees. Oltre a quel “Do do domani” che è un riferimento evidente a ‘Domani’ degli Articolo 31.

Tony Effe con la sua ‘Damme ‘na mano’ richiama ‘Ma dimme te’ di Paola Turci cantata con Marco Giallini. ‘Febbre’ di Clara, invece, è un mix fra l’Elodie style e ‘Diamanti grezzi’ e ‘Nero gotico’ della stessa Clara. Joan Thiele: la sua ‘Eco’ ha un sentore di ‘Che cosa hai messo nel caffè’, nella versione di Malika Ayane. Francesca Michielin e la sua ‘Fango in paradiso’ cita in modo quasi evidente ‘The winner takes it all’ degli Abba. ‘Quando sarai piccola’ di Cristicchi ricorda ‘La vita veramente’ di Fulminacci.

C’è poi, invece, chi cita se stesso: è il caso dei The Kolors, con ‘Tu con chi fai l’amore’ e i Coma_Cose con ‘Cuoricini’. Fausto Lama e California ricalcano la loro ‘Posti vuoti’.