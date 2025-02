Coma_Cose, galeotto fu il negozio di borse. Perché si chiamano così

I Coma_Cose, ovvero California e Fausto Lama. Anzi Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. Terza partecipazione al Festival di Sanremo per il duo, milanese d’adozione, che ormai nell’immaginario del pubblico italiano sta di diritto sostituendo Al Bano e Romina. Non solo una coppia nella musica e nella vita, ma anche una coppia che ha scelto di raccontarsi più volte al cospetto del proprio pubblico. Basti pensare a ‘Fiamme negli occhi’, canzone con la quale Fausto Lama e California si sono fatti conoscere sul palco del Teatro Ariston, proseguendo poi con ‘L’addio’. Stesso palco, due situazioni differenti: una dichiarazione d’amore la prima, il racconto di un momento di crisi e della successiva rinascita la seconda.

I Coma_Cose come si sono innamorati (Foto Cosimo Buccolieri)

Al Festival di Sanremo 2025, il duo porterà il brano ‘Cuoricini’, dopo il successo estivo di ‘Malavita’ che ha collocato i Coma_Cose sempre più nel mainstream. Un mainstream sano, come quello del brano ‘Posti vuoti’.

Ma perché California e Fausto Lama hanno deciso di chiamarsi Coma_Cose? In realtà è nata prima la pagina Instagram rispetto al nome del gruppo. A raccontarlo sono stati gli stessi Fausto Lama e California a Radio2 Social Club, tirando in ballo nientemeno che quel Pierpaolo Peroni che, oltre ad essere marito di Syria, è stato il primo produttore degli 883 e lo scopritore di Dj Francesco e dei Finley. Il duo all’epoca si chiamava solo ‘Coma’, mentre ‘Coma_Cose’ era il nome della pagina social. “Con ‘Coma’ non andate da nessuna parte – aveva spiegato Pierpaolo Peroni al primo incontro con California e Fausto Lama -. Certo, ‘Coma_Cose’ sarebbe più interessante”. La pagina Instagram era già stata aperta proprio dal duo e quindi ecco il nome Coma_Cose.

Oggi Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli sono marito e moglie. Il matrimonio si è svolto a Milano il 3 ottobre 2024, dopo nove anni di fidanzamento. Oltre ad essere un duo musicale, infatti, sono una coppia nella vita. Una coppia che si è conosciuta all’inaugurazione di un’attività di amici comuni e il cui rapporto, complice anche il fatto di lavorare nello stesso negozio di borse e zaini, si è trasformato in amore piano piano. Diventando anche musica. E arrivando al matrimonio di ottobre 2024.