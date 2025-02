Il siparietto tra Tony Effe e Carlo Conti dopo il collana-gate a Sanremo 2025

Sanremo, 14 febbraio 2025 - Grandi applausi per la 'romanità' portata sul palco da Tony Effe e Noemi, che durante la serata cover di Sanremo 2025 si sono esibiti sotto le note di 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano. Ma l'attenzione del pubblico non è potuta non concentrarsi anche sul rapper e sul collana-gate di ieri sera.

A Tony Effe era stato infatti impedito di indossare il gioiello marchio Tiffany&Co, dal valore di circa 71 mila euro: dietro le quinte, pochi secondi prima della performance, gli addetti della Rai glielo avevano tolto, causando non poca rabbia da parte dell'ex Dark Polo Gang, la cui reazione non è tardata al Dopofestival. "Sono inc... nero, mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro".

Questa sera Tony Effe è salito sul palco con un foulard dorato, una sorta di 'sostituto' per la collana che per regolamento non poteva indossare in quanto sarebbe stata pubblicità occulta. Non è mancato un siparietto con Carlo Conti: il presentatore ha fatto finta di controllare il foulard, mentre il cantante reagiva con un eloquente sopracciglio alzato e un sorriso di circostanza. Poche ore prima, un'altra frecciatina su Instagram: Tony Effe aveva pubblicato una story nella quale 'minacciava' Conti qualora gli fosse stato nuovamente impedito di sfoggiare i suoi gioielli. "Se me li levano ancora, sali tu a cantare", aveva scherzato.

Carlo Conti, Tony Effe e Noemi (Ansa)

Insomma, pace fatta, almeno all'apparenza. Sempre durante il Dopofestival, Tony Effe aveva confidato ad Alessandro Cattelan che per lui "Sanremo finisce qui", circostanza poi smentita dal suo staff. Il cantante resta dunque regolarmente in gara.

La polemica non ha scalfito l'esibizione con Noemi, alla quale Tony ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo, definendola "fantastica". "E' stato un piacere", ha ribattuto la cantante, alla sua ottava esperienza sul palco di Sanremo.