La canzone di Clara, di cosa parla ‘Febbre’

Clara torna al Festival di Sanremo dopo un anno nel quale è passata dall’essere, nell’immaginario comune, la “ragazza di Mare Fuori” a una vera cantautrice. Il 2023 si era chiuso con ‘Boulevard’, la canzone che le aveva fatto vincere Sanremo Giovani, e il 2024 si è poi aperto con la sua partecipazione fra i Big del Festival con ‘Diamanti grezzi’. Che l’ha portata al 24esimo posto in classifica, ma l’ha poi lanciata all’attenzione del pubblico. L’anno è poi proseguito con l’interessantissima ‘Nero gotico’.

Al Festival di Sanremo 2025, Clara Soccini presenta ‘Febbre’.

“Questa è una canzone a cui tengo tanto – racconta la cantautrice varesina spiegando di cosa parla il brano – e ho voluto utilizzare proprio questa immagine perché tutti noi abbiamo in mente cos’è la febbre, seppure non sia una cosa concreta: cambia la temperatura, sale e scende. Un po’ come le nostre giornate, le nostre emozioni. E siccome arrivo da un anno pieno di emozioni, fortunatamente molto positive, ho detto: ‘Ora vado a Sanremo con questa canzone’. Se fosse un’immagine, ‘Febbre’ sarebbe un cubetto di ghiaccio che si scioglie”.

Secondo i principali siti di scommesse, Clara non ha grandi possibilità di vincere il Festival di Sanremo 2025. Basti pensare che un suo eventuale successo nella classifica finale della manifestazione sarebbe pagato 50 volte la posta.