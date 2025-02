Gli amori di Clara, il momento difficile e la rinascita. Chi è il fidanzato

Clara Soccini ci ha preso gusto. Seconda partecipazione al Festival di Sanremo in due anni: di questo passo potrebbe riuscire nel giro di poco tempo ad avvicinare il maestro Irama. Dopo aver vinto Sanremo Giovani 2023 con ‘Boulevard’ e aver quindi partecipato a Sanremo 2024 fra i Big con ‘Diamanti grezzi’ - la classifica dice 24esimo posto su 30 partecipanti, ma gli stream parlano di quasi 37 milioni di ascolti su Spotify per questa canzone -, ora la cantautrice partecipa al Festival di Sanremo 2025 con ‘Febbre’. La canzone porta la firma di quattro nomi di assoluto primo piano: Dardust, Madame, Federica Abbate e, appunto, Clara.

Clara torna al Festival di Sanremo

Quello iniziato con ‘Diamanti grezzi’ sul palco del Teatro Ariston è stato un anno di grande successo per Clara. La cantautrice varesina arrivava dal grande riscontro ottenuto dalla terza stagione di ‘Mare Fuori’, in cui interpreta Crazy J, e quindi in pochi la conoscevano come cantante. Eppure si è conquistata l’attenzione del pubblico a suon di hit: ‘Origami all’alba’ è quella con il maggior numero di stream su Spotify – poco più di 69 milioni -, segue poi ‘Diamanti grezzi’ con quasi 37 milioni, mentre ‘Nero gotico’, che è uno dei brani più interessanti della sua produzione, ne ha fino ad oggi accumulati quasi 7 milioni.

Clara è fidanzata? La 25enne fa coppia dal 2022 con Jacopo Neri. Una storia che è iniziata in un momento particolare per la cantautrice. “Sono fidanzata da tanto – ha raccontanto Clara -. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Jacopo mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo attualmente”. Un momento difficile, già. Clara Soccini ha infatti vissuto un momento di particolare down dopo la fine della sua precedente relazione. Un momento che ora sembra essere definitivamente alle spalle, anche grazie all’amore con Jacopo.