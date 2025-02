Chiello e il duetto con Rose Villain: chi è l’artista emergente sul palco dell’Ariston

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Il Festival di Sanremo 2025 vede tra i protagonisti della serata delle cover il talento emergente Chiello, che si esibirà in duetto con Rose Villain, interpretando ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti. La performance di questa sera, per cui gli artisti in gara possono spolverare nuovi arrangiamenti oltre che farsi accompagnare da un ospite, unirà probabilmente il sound contemporaneo dei due con l’iconico stile cantautorale di Battisti in un connubio che potrebbe risultare molto emozionante. Ma chi è Chiello e qual è stato il suo percorso fino a questo momento?

Chi è Chiello

Nato il 9 aprile 1999 a Venosa, in provincia di Potenza, Rocco Modello, in arte Chiello, noto per la farfalla tatuata sulla guancia, che è diventata un suo segno distintivo. si avvicina alla musica da autodidatta.

Negli anni si lascia influenzare dalla scena hip hop e alternative rock e nel 2017, insieme a Taxi B e Sapobully, fonda il collettivo FSK Satellite, che diventa in breve tempo uno dei nomi più seguiti della scena trap italiana.

Dopo il successo del gruppo e diversi progetti discografici, però, Chiello decide di intraprendere un percorso solista, distaccandosi dal per avvicinarsi al cantautorato italiano, ma sempre rivisitato dal suo stile personale.

Nel 2021 pubblica il suo primo album da solista, ‘Oceano Paradiso’, e nel 2023 esce il suo secondo disco: ‘Mela Marcia’.

Nonostante il suo passato nella scena trap, oggi si identifica maggiormente con la musica d'autore moderna, cercando di fondere mondi apparentemente lontani in una nuova identità sonora.

Vita privata

Chiello è sempre stato piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata, preferendo lasciare che fosse la musica a parlare per lui.

Nonostante questo, è noto che sia stato legato sentimentalmente dal 2021 all’influencer Christina Bertevello. I due hanno vissuto un periodo di crisi ma, al momento, nella coppia sembra essere tornato il sereno.

Il duetto a Sanremo con Rose Villain

Il giovane artista sarà sul palco per sostenere e supportare Rose Villain. I due hanno scelto il brano ‘Fiori rosa, fiori di pesco’, il capolavoro di Lucio Battisti uscito nel 1970, un brano che ha segnato la musica italiana.

Questa scelta è tutt’altro che casuale: in passato proprio Chiello ha, infatti, dichiarato di essere un grande fan di Lucio Battisti, da cui ha tratto ispirazione per il suo stile più recente.