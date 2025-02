Sanremo 2025: chi vince sui social e chi no

Parallela alla gara sul palco dell’Ariston ne esiste un’altra che riguarda i big (e talvolta anche i conduttori) di Sanremo 2025 e che si gioca sui social. Chi ha guadagnato più follower? Chi ha raggiunto il maggior numero di interazioni e qual è la piattaforma più utilizzata?

Aumentano i seguaci

Se ci fermiamo ai dati che riguardano la seconda serata del Festival la top5 degli artisti che hanno avuto una crescita esponenziale in termini di follower è quasi la medesima, tanto su Instagram che su TikTok. Si tratta di Lucio Corsi che su Instagram ha ottenuto 47.231 nuovi follower, Olly (+38.078 follower), Rose Villain (+26.896), Achille Lauro (+19.013) e Simone Cristicchi che con la canzone dedicata alla malattia della mamma chiude il quintetto con 17.912 seguaci in più.

Il dato che sorprende riguarda soprattutto Olly che è riuscito a ottenere tanti nuovi fan social pur essendosi esibito, a differenza degli altri colleghi che stanno vincendo online, solo una volta. Sorprende ancora di più se si pensa che su TikTok è in assoluto l’artista che ha ottenuto più follower: 8.000 contro i 6.000 di Rose Villain, 5.800 di Simone Cristicchi e i 4.700 di Lucio Corsi.

Interazioni maggiori

Se si tratta di interazioni – like, menzioni, risposte, condivisioni – il profilo di Sanremo non ha volato alto come lo scorso anno. Per la seconda serata si è fermato a 2milioni e 186mila contro i 3 milioni e 568mila della seconda serata nel 2024.

Tra i singoli big, a dominare in questo campo sono, senza sorprese, i due re dei social: Fedez e Tony Effe che ne hanno ricevute, rispettivamente, 898.005 e 871.384 su un totale di 5 milioni e 691mila che riguardano gli artisti complessivamente.

Anche in questo caso è bene sottolineare che Tony Effe non si è esibito nel corso della seconda serata ma, nonostante ciò, è stato protagonista online. Il rapper, tra l’altro, attraverso i suoi canali, ha chiesto di televotare per il collega e amico Bresh che ieri ha portato la sua performance sul palco. Gli artisti in gara non hanno sollecitato particolarmente il pubblico social a televotare e si sono limitati a pubblicare il codice a loro assegnato.

Dopo Fedez e Tony Effe tocca a due donne che hanno raccolto molte interazioni: Elodie (580.519) e Rose Villain (549.998). Segue, poi, ancora una volta Olly che con “solo” 521.004 interazioni riesce a entrare anche in questa top5.

C’è da specificare, però, che l’artista in questione è anche quello che, tra i big in gara, ha pubblicato più contenuti nell’arco delle giornate sanremesi: ben 51 tra post, stories e reel. Le interazioni e i follower, si sa, si raccolgono anche con la presenza online e Olly non ne sta sbagliando una. Dopo di lui, in classifica, c’è Achille Lauro con 25 pubblicazioni recenti.

Quali piattaforme sono usate di più

Nelle ultime 24 ore la maggior parte delle interazioni e delle pubblicazioni è avvenuta su Instagram (66,74% dei casi) per il 27,97% invece si è spostata su TikTok.

Su Google, che non è una piattaforma social ma un importante motore di ricerca, la seconda puntata di Sanremo ha fatto registrare circa 200.000 ricerche su Bianca Balti che si è portata a casa anche 840.000 interazioni e quasi 73.000 nuovi follower sulle diverse piattaforme. Bene anche per il superospite Damiano David (477mila interazioni e 32mila nuovi follower).

Chi è poco social

Gli altri due co-conduttori della seconda serata, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio non hanno ottenuto grandi crescite. Il primo ha potuto contare su circa 17.000 interazioni e quasi 3.000 nuovi follower, il secondo soltanto su 2.270 interazioni e 1.430 nuovi follower.

Ha fatto di peggio Carlo Conti: nessun post pubblicato (ma solo qualche storia e soprattutto sponsorizzata), nessuna interazione, circa 3.000 nuovi follower. Sono lontani, insomma, i tempi del Sanremo social di Chiara Ferragni che costrinse quasi Amadeus a creare un profilo ad hoc per il Festival!