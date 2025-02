Chi vince Sanremo 2025: i favoriti

Roma, 15 febbraio 2025 - Potrebbe essere l’edizione di Giorgia, almeno secondo i bookie. Dopo la vittoria della serata cover di ieri sera con Annalisa, la cantante è pronta a bissare per la finalissima di Sanremo 2025 (qui la scaletta della serata). Secondo gli esperti Sisal il suo possibile trionfo è infatti dato a 3,25. Il duello sarà con Olly, che continua a restare stabile sul podio appaiato a quota 3,25.

Attenzione poi a Simone Cristicchi che tallona il duo dei favoriti ed è sul podio a 5,00 ed è pronto anche ad aggiudicarsi il Premio della Critica, a 1,40 e, nuovamente - dopo 18 anni da ‘Ti Regalerò una Rosa’ - quello per il Miglior Testo, a un rasoterra 1,02.

La Sala Stampa potrebbe invece decidere di premiare l'esordiente all'Ariston Lucio Corsi che, offerto a 1,80 avrebbe come suoi possibili rivali più agguerriti Simone Cristicchi (2,75) e Brunori Sas (3,50).

Giorgia and Annalisa, vincitrici della serata cover (Ansa)

E l'ascesa di Fedez? Continua a scalare posizioni e oggi nella corsa alla conquista della finalissima - a 6,00 - supera anche Achille Lauro, a 7,50.

Chi potrebbe chiudere la classifica conclusiva è invece Marcella Bella, a 1,85, che dall'inizio della kermesse ha mantenuto stabile questo suo ''primato'' al contrario.

La canzone vincitrice di Sanremo sarà proclamata all'1.52, un po' più tardi rispetto a quanto detto da Carlo Conti stamattina quando ancora la scaletta non era stata perfezionata. All'1. 20 saranno svelati in modo casuale, senza posizioni, i 5 finalisti. All'1.37 Bianca Balti consegnerà il premio per il miglior componimento musicale. All' 1.42 saranno consegnati il premio della critica 'Mia Martini' il premio della sala stampa 'Lucio Dalla'. All'1.47 Conti leggerà il quinto, il quarto e il terzo classificato e resteranno i due finalisti sul palco dove salirà il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, per la consegna del Leone d'Oro.

L'ordine di uscita dei cantanti: Francesco Michielin; Willie Peyote; Marcella Bella; Bresh; Modà; Rose Villain; Tony Effe;Clara; Serena Brancale; Brunori Sas; Gabbani; Noemi; Rocco Hunt; The Kolors; Olly; Achille Lauro; Coma_Cose; Giorgia; Cristicchi; Elodie; Lucio Corsi; Irama; Fedez; Shablo ft. Gue', Joshua; Tormento; Joan Thiele; Massimo Ranieri; Gaia; Rkomi; Sarah Toscano.