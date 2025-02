Chi è Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Alessandro Cattelan è uno dei volti più brillanti della televisione italiana, sul palco anche di Sanremo 2025 come co-conduttore accanto a Carlo Conti. Se la sua carriera è sempre stata sotto i riflettori, la sua vita privata è caratterizzata da una grande discrezione. Accanto a lui da oltre 15 anni c’è Ludovica Sauer, modella ed ex volto del mondo sportivo, con cui ha costruito una solida famiglia. La coppia, nonostante la notorietà e la presenza attiva sui social, ha sempre evitato di spettacolarizzare la propria relazione. Ma chi è Ludovica Sauer e qual è la storia d’amore con Cattelan?

Ludovica Sauer è la moglie di Alessandro Cattelna (Instagram)

Chi è Ludovica Sauer

Nata il 20 febbraio 1982 a Locarno, in Svizzera, Ludovica Sauer è di origini tedesche e brasiliane. Cresciuta tra Europa e Sud America, ha iniziato la carriera di modella da giovanissima, posando per vari brand e lavorando nel settore della comunicazione sportiva.

Negli anni, è diventata un volto noto degli eventi calcistici e ciclistici, ricoprendo il ruolo di "Miss Estathé" al Giro d’Italia. Ha lavorato anche come showroom assistant, producer fotografica e, più di recente, digital creator, dando vita a un profilo Instagram molto seguito.

La storia con Alessandro Cattelan

Ludovica e Alessandro si sono conosciuti nel 2008 in un contesto del tutto casuale: allo stadio San Siro, durante una partita dell’Inter, di cui lui è tifoso. Da quel momento è nata una relazione solida, basata sulla complicità e sulla riservatezza.

Dopo alcuni anni insieme, nel 2014 la coppia è convolata a nozze con una cerimonia privata. Dal loro amore sono nate due figlie: Nina, nata nel 2012, e Olivia, nel 2016. Alessandro Cattelan ha spesso raccontato il suo ruolo di padre con ironia dai microfoni di Radio Deejay e in televisione, oltre che sui social, mostrando la sua vita familiare senza mai renderla eccessivamente pubblica.

Ludovica è sempre stata una presenza discreta al fianco del conduttore, scegliendo di non apparire frequentemente nelle sue interviste e lasciandogli la ribalta mediatica. Tuttavia, il loro legame è evidente nelle rare occasioni in cui vengono immortalati insieme agli eventi o nei siparietti social. Sebbene abbiano uno stile di vita riservato, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer condividono sui social alcuni momenti della loro quotidianità. Ludovica pubblica contenuti legati alla moda, ai viaggi e alla sua vita familiare, mentre Alessandro utilizza Instagram in chiave ironica, raccontando aneddoti della sua carriera e della sua esperienza come padre.

Alessandro Cattelan ha Sanremo nel destino?

Alessandro Cattelan ha costruito una carriera televisiva solida e variegata. Nato a Tortona l’11 maggio 1980, ha esordito su MTV Italia conducendo programmi di successo come Total Request Live. Negli anni successivi, ha presentato Le Iene e, soprattutto, X Factor Italia, di cui è stato il volto per dieci edizioni consecutive.

Nel 2021 ha debuttato in prima serata su Rai 1 con Da Grande, mentre nel 2022 è stato co-conduttore dell’Eurovision Song Contest a Torino. Dopo aver condotto il suo talk show Stasera C’è Cattelan su Rai 2, arriva ora una nuova sfida per lui: la co-conduzione della finale del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti.

La sua presenza sul palco dell’Ariston segna un nuovo traguardo nella sua carriera televisiva, confermando il suo status di conduttore versatile e amato dal pubblico. E per molti commentatori potrebbe essere il trampolino di lancio per una conduzione di Sanremo in un futuro non molto lontano.