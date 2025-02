Chi è Marta Donà, la Manager che ha riscritto la storia del Festival di Sanremo

Marta Donà è diventata un nome iconico nel panorama musicale italiano, non solo per il suo straordinario talento come manager, ma anche per i successi che ha ottenuto con i suoi artisti. Con la recente vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025, Donà ha raggiunto un traguardo senza precedenti: ha vinto quattro Sanremo su cinque edizioni in cui ha partecipato come manager, consolidando la sua reputazione di "regina di Sanremo".

Un percorso di successo

La carriera di Marta Donà inizia con una solida formazione accademica: si laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Verona. Dopo aver lavorato come addetta stampa e in agenzie di comunicazione, entra nel mondo della musica nel 2009 con Sony Music Italy. Tuttavia, è il suo incontro con Marco Mengoni nel 2011 che segna l'inizio della sua avventura nel management musicale. Mengoni le chiede di diventare la sua manager, una proposta che inizialmente Donà considera audace, ma che si rivela essere l'inizio di una carriera straordinaria.

Vittorie al Festival di Sanremo

Marta Donà è l'unica donna manager in Italia ad aver vinto il Festival di Sanremo ben quattro volte. Le sue vittorie includono:

Marco Mengoni con "L'essenziale" (2013)

Maneskin con "Zitti e buoni" (2021)

Marco Mengoni con "Due Vite" (2023)

Angelina Mango (2024)

Olly (2025)

Questi successi non solo evidenziano la sua abilità nel riconoscere e sviluppare talenti, ma anche la sua capacità di navigare le complessità del panorama musicale contemporaneo.

Un team tutto al femminile

Nel 2016, Marta Donà fonda LaTarma, una società di management musicale che si distingue per avere un team composto esclusivamente da donne. Questo approccio innovativo non solo promuove la diversità nel settore, ma ha anche portato a un notevole successo commerciale. LaTarma si è rapidamente affermata come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama musicale italiano, offrendo servizi che spaziano dalla gestione artistica alla produzione e direzione creativa di eventi.

Altri artisti di successo

Oltre a Olly, Marta Donà gestisce anche altri artisti di grande successo come Marco Mengoni, Angelina Mango, e i Maneskin. La sua visione strategica e il suo approccio personalizzato hanno permesso a questi artisti di emergere e conquistare il cuore del pubblico italiano e internazionale. La sua capacità di costruire percorsi artistici significativi ha reso ogni artista un protagonista nel proprio diritto.

Il futuro della musica italiana

Con la vittoria di Olly a Sanremo 2025, Marta Donà non solo celebra un altro trionfo personale, ma apre anche nuove porte per il suo assistito, permettendogli di esplorare opportunità nel panorama musicale globale. La musica italiana ha bisogno di innovazione e freschezza, e grazie alla visione e all'impegno di Donà, ci si aspetta un futuro luminoso per i talenti emergenti che rappresenta.