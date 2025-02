Chi è Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti. L’amore nato dall’amicizia tra i figli

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana, debutta a 68 anni sul prestigioso palco dell'Ariston come co-conduttore della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici. Mentre la sua carriera continua a brillare, al suo fianco c'è Gabriella Perino, la compagna che lo sostiene da anni lontano dai riflettori.

Chi è Gabriella Perino

Gabriella Perino, milanese, è architetto, nata nel 1965. La sua vita professionale si svolge lontano dal mondo dello spettacolo, dedicandosi con passione all'architettura. Nonostante la relazione con una delle personalità più note della televisione italiana, Gabriella ha sempre mantenuto un profilo discreto, preferendo rimanere lontana dai riflettori e concentrarsi sulla sua carriera e sulla famiglia.

Gerry Scotti sarà per la prima volta sul palco dell'Ariston (Ansa)

La relazione con Gerry Scotti

Gerry Scotti (il cui vero nome è Virginio Scotti) e Gabriella Perino si conoscono da molti anni, avendo frequentato gli stessi ambienti scolastici grazie all'amicizia tra i rispettivi figli, Edoardo e Beatrice, nati dai precedenti matrimoni di entrambi. Dopo la separazione di Gerry dalla prima moglie, Patrizia Grosso, nel 2009, la loro amicizia si è trasformata in una relazione sentimentale stabile e duratura. La coppia convive a Milano e, nonostante la notorietà di Gerry, entrambi hanno sempre cercato di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori, apparendo raramente insieme in pubblico. Non sono sposati.

Gerry Scotti: la carriera televisiva fino a Sanremo 2025

Nato a Miradolo Terme nel 1956, Gerry Scotti ha iniziato la sua carriera nel mondo della radio, per poi approdare in televisione negli anni '80. Ha condotto numerosi programmi di successo, diventando uno dei volti più rappresentativi di Mediaset. Tra le sue trasmissioni più note si annoverano ‘Chi vuol essere milionario?’, ‘Passaparola’ e ‘Striscia la Notizia’. Quanto a Sanremo, nonostante le numerose proposte ricevute negli anni, Gerry non aveva mai partecipato al Festival. Stavolta, grazie all'invito di Carlo Conti, ha accettato di co-condurre la serata inaugurale dell'11 febbraio, segnando così il suo debutto sul palco dell'Ariston. Una partecipazione che rappresenta un evento storico, sia per la sua carriera che per la collaborazione tra Rai e Mediaset.