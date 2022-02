Roma, 2 febbraio 2022 - Dopo il debutto con il boom di ascolti e le irruzioni di Fiorello, a Sanremo 2022 è il giorno di Checco Zalone. Nella seconda serata del 72esimo festival della canzone italiana, condotto da Amadeus, sul palco dell'Ariston l'ospite più atteso è Luca Medici, ovvero l'irriverente Zalone. Il comico originario di Capurso è al suo debutto a Sanremo. Per la verità, Zalone è molto restio alle ospitate: una apparizione a 'Viva RaiPlay' di Fiorello, un passaggio di lancio a 'Che tempo che fa', una gag ad 'Amici' di Maria De Filippi. Il tutto spalmato in molti anni. Amadeus ha strappato il suo sì, portandolo in Riviera dove in tanti lo avevano inutilmente corteggiato.

Gli ospiti delle seconda serata: da Checco Zalone a Laura Pausini

Lorena Cesarini, chi è la seconda co-conduttrice

E il nome di Zalone è stato il primo del ricco parterre di ospiti. “Amadeus, hai finito di pagare il mutuo sulla casa? Hai comprato una casa a tuo figlio? Poi non lavorerai più al massimo Telelombardia”, aveva ironizzato il comico nel servizio del Tg1 che aveva documentato la firma del contratto. Un rapporto tra Zalone e il conduttore del Festival nato anni fa, precisamente nel 2007, quando Checco lo affiancò alla conduzione di 'Canta e vinci', game musicale di Italia 1.

Dissacrante e politicamente scorretto, l'attore e regista pugliese è indubbiamente il 're del botteghino': con i suoi film ha fatto incassare oltre 221 milioni di euro e venduto 33,5 milioni di biglietti sbaragliando perfino kolossal hollywoodiani come 'Titanic'.

Sangiovanni, da 'Malibù' a 'Farfalle' sul palco dell'Ariston

Ma cosa farà sul palco dell'Ariston? Secondo indiscrezioni il super ospite proporrà un monologo legato all’attualità e lancerà una nuova canzone. Pare che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia, alla 'Zalone style'.

Giovanni Truppi: chi è il cantautore e il significato di 'Tuo padre, mia madre, Lucia'

D'altronde Zalone ha sempre spopolato con le canzoni scritte per i suoi film (da 'Angela' a 'Immigrato') e non solo: nel 2021 per ironizzare sulla pandemia ma anche per promuovere i vaccini ha pubblicato sui social il brano 'La vacinada', con un video in cui ha coinvolto l'attrice premio Oscar Helen Mirren, grande frequentatrice della Puglia, dove possiede una masseria. Nella canzone con la consueta irriverenza raccontava la storia d'amore tra un giovane latin lover e un'anziana signora vaccinata contro il Covid, diventando subito un tormentone.

La prima serata del Festival / Il fotoracconto