‘Cash is legend’: a chi è dedicato il tatuaggio di Kekko dei Modà

Sanremo, 15 febbraio 2025 - “Cash is legend”. È il tatuaggio del cuore quello impresso sul petto di Kekko dei Modà, tornata di scena stasera sotto le luci della finalissima all’Ariston. Il popolo dei social è scatenato, in tanti si chiedono il significato di quelle tre parole che sanno di amore e ricordi.

Non tutti sanno che quel leggendario Cash che Kekko ha ‘stampato’ sul cuore è un omaggio al suo carissimo amico di vecchia data Vito Cascella, un ex componente dei Modà morto nell’agosto del 2023. Aveva solo 47 anni e la sua moto si è schiantata contro un palo: un lutto che ha segnato profondamente tutta la band.

‘Non ti dimentico’: la dedica a Casch

Non solo. Kekko ha dedicato all’amico scomparso anche la performance della finalissima. Una parola prima di iniziare l'esibizione: 'Cash'. Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha voluto ricordare sul palco dell'Ariston l'amico scomparso due anni fa, dedicandogli l'esibizione del brano 'Non ti dimentico'. La canzone, infatti, era stata scritta inizialmente per lui ma poi è diventata una canzone d'amore e 'Cash', è diventato un altro brano presente sempre nel nuovo album.

Chi era Vito Cash

Vito ‘Casch’, il grande dolore di Kekko Silvestre. Il soprannome tatuato sulla pelle è un modo molto forte per ricordarlo. “Arrivederci anima libera”, avevano detto i compagni della band all’epoca della sua morte. Lo schianto in moto è avvenuto a Cernusco sul Naviglio, a nord-est di Milano. Vito Cascella aveva suonato con i Modà fin dagli inizi, quando nei primi anni Duemila, il gruppo si è formato e ha dato il via alla carriera proprio a Cernusco.

‘Cash - Storia di un campione’

‘Cash - Storia di un campione’ è anche il titolo di un libro scritto dal cantante che racconta la storia vera di Vito Cascella. Una storia toccante che il frontman dei Modà ha deciso di tradurre in un romanzo diversi anni prima della tragica scomparsa di Vito.

“Cash è una storia vera molto toccante, un po' romanzata. Racconta la vita di un ragazzo, un caro amico che conosco da tanti anni ormai, di una famiglia, di un amore, di un sogno, della perseveranza. Tutti ingredienti che di solito fanno parte anche delle mie canzoni”, ha raccontato kekko sul canale Youtube.