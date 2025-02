Carlo Conti in lacrime durante la conferenza di Sanremo

Sanremo 11 febbraio 2025 – E’ scoppiato praticamente a piangere. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di San Remo 2005 non è riuscito a trattenere le lacrime nel corso della conferenza stampa di apertura della manifestazione canora italiana più attesa dell’anno.

A una domanda sul “Ruolo dei genitori a Sanremo” Conti ha risposto a fatica sopraffatto dalla commozione. “Scusate. Mio papà è morto quando avevo 18 mesi… Mia mamma mi ha cresciuto da sola”.

Carlo Conti durante la conferenza di apertura del 75esimo Festival di Sanremo

"Sono stato tirato su solo dalla mia mamma – ha detto –, perché ho perso mio padre che avevo solo 18 mesi. Una donna fortissima, per questo forse ho grande rispetto e stima per le donne".

Così in conferenza stampa il conduttore del Festival di Sanremo, parlando della mamma. "Mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l'onestà e non mi ha fatto mai mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due", ha concluso Conti con le lacrime agli occhi.

Sempre sul tema della genitorialità e del rapporto con i figli Conti ha anche detti: "Ai figli bisogna dare ali e radici".

Poi, più avanti nella conferenza, C arlo Conti si è commosso nuovamente ricordando sempre la mamma. "Proprio adesso ho pensato che se a 18 mesi fosse morta mia mamma invece del mio babbo oggi non sarei qui, perché non avrebbe avuto la stessa grinta di una donna.”