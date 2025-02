Lil Jolie e Vale LP: il significato della canzone di Sanremo

Roma, 12 febbraio 2024 - Una canzone da ballare, ma anche impegnata, perché affronta temi come il consenso, l’educazione affettiva e il superamento degli stereotipi di genere. “Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore”, brano che ha portato Lil Jolie e Vale LP da Sanremo Giovani all’esibizione sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025, riprende queste tematiche fondamentali e invita ad amare nel modo giusto. Il duo di giovani artiste campane approda sul palco di Sanremo tra le Nuove Proposte, assieme ai colleghi Alex Wyse, Maria Tomba e Settembre. Solamente due delle quattro canzoni supereranno la puntata di questa sera e si sfideranno nuovamente domani, 13 febbraio, per decretare il vincitore della categoria Nuove Proposte 2025.

Il significato di ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’

“Una canzone sincera e ironica, ma che porta con sé un messaggio importante”. Così Vale LP racconta il brano ‘Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore’ ai microfoni di SkyTg24. “E’ una canzone che mentre ti fa ballare, ti fa anche riflettere”, aggiunge la giovane artista. La canzone parla infatti di un tema importante come quello del consenso: è un invito ad amare, ma a farlo nel modo giusto, nel rispetto reciproco. Lil Jolie ha spiegato: “Per quest’occasione di enorme visibilità abbiamo preso in prestito le parole di 'Una, nessuna centomila' che da anni porta avanti una causa in cui crediamo molto e di cui non bisogna smettere mai di parlare. Ringraziamo Fiorella Mannoia (presidentessa onoraria dell’associazione) e Sanremo per averci dato un megafono con cui tramettere quello in cui crediamo, la nostra canzone e il nostro amore”.