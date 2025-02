Una canzone d'amore sincera: di cosa parla 'Lentamente', la canzone di Irama per Sanremo

Roma, 29 gennaio 2025 - Per la sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo, Irama porta sul palco dell’Ariston una canzone che parla di un amore finito e di sentimenti impossibili e proprio per questo intensi. La sua ‘Lentamente’, un brano romantico ma anche “sincero”, vede tra gli autori anche il cantante Blanco. Irama torna a Sanremo - che ha rivestito un'importanza fondamentale nella sua carriera - per la quinta volta. E torna anche alle origini: la sua prima partecipazione nel 2016 vedeva infatti come conduttore proprio Carlo Conti, impegnato anche quest’anno sul palco del Festival. Durante la sua partecipazione a ‘Sarà Sanremo’, Irama ha spiegato a Carlo Conti: “‘Lentamente’ è una canzone diversa per me, racchiude tanta verità, è un brano trasparente che mi mette a nudo”. L’artista ha poi aggiunto che al centro del brano c’è “un amore viscerale, che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi”. Il testo sarà “crudo e allo stesso tempo trasparente", ha concluso l’artista. “E’ una canzone bella cruda ma anche sentita”, ha raccontato il cantante ai microfoni della Rai dopo la prima prova con l’orchestra. “Le canzoni vanno ascoltate, è sempre difficile descriverle a parole”, ha detto il giovane, aggiungendo che dopo le serate sanremesi lo aspettano nuove date del suo tour nei palazzetti. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista ribadisce che ‘Lentamente’ è una canzone “sincera”. “Spero che le persone possano vestirla e farla propria”, si augura. Una parola per descrivere il brano? “Maestoso”, dice Irama ai microfoni Rai, per poi ironizzare: “Rimaniamo umili”.