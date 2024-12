Sanremo, il colpo di scena: i big saranno 31. L’indizio sulla new entry

Roma, 17 dicembre 2024 - "Domani saranno 31 i big che presenterò a Sarà Sanremo. Anzi, saranno in due perché è una coppia". Lo ha detto Carlo Conti, durante la presentazione di Sarà Sanremo, domani in prima serata su Rai1.

Tony Effe

Spazio anche per replicare alle polemiche su Tony Effe: "Il mio compito è selezionare canzoni, ognuna di queste 30 è meritevole di essere cantata su quel palco, ogni canzone ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati. Tony Effe lascerà tutti a bocca aperta. Ognuno deve e può dire ciò che prova", ha detto Conti. "Sono in linea con le riflessioni fatte da Carlo, ma la considerazione più profonda è che il festival è una gara canora. Tony Effe ha presentato una canzone che nulla ha a che vedere con frasi sessiste", ha aggiunto Marcello Ciannamea, direttore Prime Time.

Jalisse

Sulla manca presenza in gara dei Jalisse: “Sono citati in una canzone dei big. In qualche modo dunque ci saranno anche loro".

Selvaggia Lucarelli

"Selvaggia Lucarelli è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti un po' meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il Dopofestival. E' intelligente, molto brillante e ha il commento veloce e ficcante. Le ho chiesto di fare questa cosa insieme: lei ha accettato ma adesso non voglio fare il passo più lungo della gamba. E' passato tutto alla Rai per quanto riguarda la parte burocratica". Così Alessandro Cattelan sulle indiscrezioni dei giorni scorsi. Una proposta subito accolta dal direttore artistico, Carlo Conti: "Selvaggia mi pare un'ottima idea".