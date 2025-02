Sanremo 2025, Brunori Sas canta ‘L’albero delle noci’: cosa significa il brano

Nella truppa dei debuttanti al Festival di Sanremo 2025 compare anche il nome di Brunori Sas, uno dei “più cantautori” fra i cantautori. Il 47enne calabrese è sicuramente l’esordiente con il maggior numero di dischi all’attivo: ben 10 sino a qui.

Brunori Sas sul Green Carpet di Sabrmo 2025

“Il titolo della canzone che porto al Festival di Sanremo è ‘L’albero delle noci’. E’ un brano che parla di come una nascita possa essere una rinascita, una gioia, una rivoluzione, ma anche un momento di grande crisi – racconta lo stesso Brunori Sas -. Quindi racconto luci, ma anche ombre e, se vogliamo, inquietudini di una condizione che può crearti anche un certo senso di inadeguatezza. In quel limbo che sta fra l’essere genitore e sentirsi ancora figlio. Sicuramente mi tocca essere banale, l’immagine che mi viene in mente è proprio quella dell’albero. Però dipinto dal mio amico Robert Figlia, che ha fatto dei dipinti bellissimi e delle illustrazioni bellissime relative al disco perché ne ha colto l’essenza rispetto a quello che canto e a quello che ho scritto”.

‘L’albero delle noci’

‘L’albero delle noci’ è un brano che ha colpito molto gli addetti ai lavori durante gli ascolti che hanno preceduto il Festival. D’altro canto, Brunori Sas ha fatto della poesia e del saper evocare immagini con la propria scrittura un vero marchio di fabbrica.

Brunori Sas favorito?

Tuttavia, secondo i maggiori siti di scommesse, non è fra i possibili vincitori di Sanremo 2025. Anche se i pronostici danno per certo un suo piazzamento almeno fra i primi dieci della classifica finale. La vittoria di Brunori Sas sarebbe invece pagata 16 volte la posta. Quanto quelle di Elodie e Noemi.