La carriera da top model, le due figlie, i mariti: tutto su Bianca Balti

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Bianca Balti è tra le co-conduttrici più attese di questo Sanremo 2025. E se, negli ultimi mesi, mediante il suo seguitissimo account Instagram, la modella si è concentrata sulla narrazione della sua lotta contro un tumore ovarico, diagnosticatole nel settembre 2024, al terzo stadio, la sua carriera è costellata di esperienze che l’hanno resa uno dei volti italiani più conosciuti e richiesti dai brand di tutto il mondo.

Ripercorriamo le tappe salienti ma anche i chiaroscuri che hanno caratterizzato la sua vita privata dei quali, la donna, non ha mai fatto mistero, raccontando senza filtri ascese luminose e cadute polverose.

Bianca Balti durante il photocall in occasione della seconda serata del festival di Sanremo 2025 (Ansa)

Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo del 1984, e lì ha vissuto fino alla fine del liceo. Il suo successo nel mondo della moda arriva presto, altrettanto precocemente giunge una fase di ribellione che l’ha portata a vivere esperienze traumatiche e dolorose. Proprio in occasione di un rave, giovanissima, ha raccontato di aver subito una violenza sessuale. Quasi parallelamente, il volto magnetico di Bianca inizia ad emergere prepotentemente nel mondo della moda. Arrivano grandissime soddisfazioni professionali, denaro, fama e una vita, apparentemente, perfetta. Ma le vite, si sa, perfette non lo sono mai. E la giovanissima modella inizia a sperimentare dipendenze da sostanze stupefacenti, ma anche affettive. “Ho sempre pagato io per gli uomini che ho avuto”, ha recentemente rivelato. Balti ha descritto come “non sano” il matrimonio col fotografo Cristian Lucidi, dal quale ha avuto la sua prima figlia, Matilde, nata nel 2007.

Mentre gli ingaggi fioccano – Dolce&Gabbana, Missoni, Paul Smith, Guess, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Mango, Christian Dior, Intimissimi, La Perla, solo per citarne alcuni – Balti diventa la modella italiana più famosa del mondo.

La giovane si separa dal marito quando la figlia ha un anno e mezzo e torna a vivere in Italia con la bambina: si butta a capofitto nel lavoro, ma al successo lavorativo accompagna un privato fatto di eccessi, tra party, droghe, alcol e rapporti fugaci. È lei stessa a descriverlo, senza mezzi termini, come un periodo “disfunzionale”, in cui ha spesso lasciato la bambina alle cure dei genitori.

Successivamente Bianca si trasferisce a Marbella, dove conosce quello che diventerà il secondo marito, Matthew MacRae, padre della seconda figlia Mia, nata nel 2015. Anche questa relazione naufraga, in tempi record: i due si separano un mese dopo il matrimonio. “Ho sempre sposato persone per le quali ero io quella che pagava. Mi dava fastidio, ma lo facevo lo stesso: questo dice tanto di me e di come mi rapportavo agli uomini. Col senno di poi e dopo tanta terapia ho capito che lo facevo anche per una forma di controllo”, ha raccontato la quarantenne.

Quando si trasferisce con le figlie in California, la primogenita Matilde decide di andare a vivere con il padre, una dolore enorme che l’ha spronata a diventare una “persona migliore”, per la figlia.

Obiettivo centrato: oggi Matilde è tornata a a vivere con lei e la sorellina a Los Angeles. “Le luci abbaglianti nella mia vita lo sono talmente tanto da bruciare tutto il nero, anche se ce n’è stato davvero molto”, ha raccontato la modella con estrema - e dolorosa - onestà. Intervistata nel 2023 da Francesca Fagnani, a Belve, all’ormai domanda di rito, “che belva si sente?”, ha risposto: “Sono stata tutti i tipi di belve, se devo scegliere un gatto perché lo vedo indipendente che non ha bisogno di niente e di nessuno”. Decisamente appropriato. Ed ecco che nel settembre 2025 arriva un nuovo, intenso, capitolo da scrivere per Bianca: le viene diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio. La modella non arretra, sceglie di non nascondersi e dà la notizia attraverso Instagram. Nel servizio che le ha dedicato la celebre trasmissione ‘Le Iene’, Balti ha trascorso 48 ore a Los Angeles con Nicolò De Vitiis, raccontando la malattia. Al suo fianco c’erano la madre Mariabice Marzani e il padre Bruno, con i quali “ora ho un rapporto giusto” e il fidanzato Alessandro Cutrera, pilota di Ferrari Challenge. “Abbiamo solo l’oggi, e voglio viverlo sempre al massimo. Il tempo è una delle risorse più preziose che abbiamo come esseri umani. Talvolta crediamo che sia infinito, a volte abbiamo l’impressione che ci sfugga tra le dita. Ma quando il tempo è segnato dalle difficoltà, allora è in quel momento che l’istinto di sopravvivenza innato si fa sentire: c’è il forte desiderio di spendere ogni minuto, ogni secondo, a fare qualcosa di bello, per sé e per le persone amate”. Con queste parole la supermodella aveva raccontato lo spirito con il quale stava affrontando la malattia.

Arriviamo così a mercoledì 12 febbraio 2025: Bianca Balti affianca Carlo Conti nel ruolo di co-conduttrice di Sanremo durante la seconda serata. Ennesima tappa di una carriera brillante, luminosissima, ma anche di una vita che il buio l’ha sperimentato a fondo. Il merito di Bianca? Non aver mai lasciato che prendesse il sopravvento.