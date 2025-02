Chi è Alessandro Cutrera, il fidanzato di Bianca Balti che corre nel Ferrari Challenge

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Eleganza, determinazione e una carriera internazionale: Bianca Balti è una delle top model italiane più celebri al mondo, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Da sempre sotto i riflettori come modella, anche la sua vita privata è al centro dell’attenzione. Dopo relazioni turbolente e due matrimoni finiti, la Balti ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Cutrera, pilota Ferrari Challenge. La loro storia d’amore è stata ufficializzata nell’autunno 2024 e rappresenta per Bianca un nuovo equilibrio sentimentale, dopo anni vissuti tra moda, carriera e scelte personali importanti. La loro storia arriva in un momento difficile per Bianca, alle prese con una difficile malattia come il tumore ovarico. Ma chi è Alessandro Cutrera e come è nata questa relazione?

Bianca Balti e Alessandro Cutrera - Instagram

Chi è Alessandro Cutrera

Alessandro Cutrera è un pilota di Ferrari Challenge, il campionato monomarca della casa di Maranello che coinvolge alcuni dei migliori driver professionisti e non. Di lui si sa poco dal punto di vista personale, poiché ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dal clamore mediatico e dai social media. Tuttavia, il suo nome ha iniziato a circolare più frequentemente da quando è stato avvistato al fianco di Bianca Balti in diverse occasioni pubbliche e sui social della modella.

Cutrera non fa parte del mondo dello spettacolo, ma la sua passione per i motori lo ha portato a gareggiare in circuiti prestigiosi. La relazione con Bianca Balti ha acceso ulteriormente l’attenzione su di lui, pur rimanendo una figura discreta e lontana dai riflettori. Il loro bacio postato a ottobre 2024 sul profilo Instagram della Balti, con il commento ‘L’amore guarisce, la vita è bella’, dice molto del momento intenso che sta vivendo la coppia. Da poco la Balti aveva iniziato un ciclo di chemioterapia.

La vita sentimentale di Bianca Balti

Bianca Balti ha vissuto un percorso sentimentale intenso e spesso complicato. Il suo primo matrimonio con il fotografo Christian Lucidi, celebrato nel 2006, si è concluso con un divorzio nel 2010. Da questa unione è nata la sua primogenita, Matilde. Successivamente, ha avuto una relazione con l’americano Matthew McRae, con il quale si è sposata nel 2017 e ha avuto la sua seconda figlia, Mia. Anche questo matrimonio è terminato.

Negli ultimi anni, la modella ha condiviso apertamente il suo percorso di empowerment personale, raccontando sui social il difficile rapporto con l’amore e la maternità, fino alla scelta della mastectomia preventiva nel 2022 per ridurre il rischio di tumore al seno. Nel 2023 la Balti ha frequentato Leonardo DiCaprio. Ora l’incontro con Alessandro Cutrera, in un momento di rinnovamento per Bianca, che segna un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale. “È il primo uomo a prendersi cura di me” ha dichiarato la modella in una intervista a Elle.

Bianca Balti a Sanremo 2025

Bianca Balti è co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti e Cristiano Malgioglio. Per lei sarà un’occasione speciale, considerando il suo ritorno sotto i riflettori dopo un periodo dedicato alla sua famiglia e alla cura della malattia.