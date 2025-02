Bianca Balti e la battaglia social contro il cancro: una “guerriera” a Sanremo 2025

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Carlo Conti – quando l’ha annunciata in veste di co-conduttrice per il suo Sanremo 2025 – l’ha definita una “donna straordinaria, una guerriera”. Bianca Balti, 40 anni, una carriera internazionale come top model, sta effettivamente dimostrando grinta, resilienza e saggezza fuori dal comune.

Sul finire dell’estate, la vita della modella e influencer, trapiantata negli States ma lodigiana di origine, viene stravolta nel giro di pochi minuti. “Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo, fino all’8 settembre 2024, giorno della diagnosi”. Così la donna, madre di due figlie, ha condiviso sui social – in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, celebrata pochi giorni fa – la sua improvvisa, quanto impervia, battaglia contro il tumore ovarico.

Bianca Balti in conferenza stampa al Festival con Carlo Conti (Ansa)

“Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia, che si è appena concluso lunedì 27 gennaio. Ma con mia grande sorpresa, in questi mesi mi sono sentita più viva che mai. Non davo più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco storico. Ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare di più la vita”. Queste le parole affidate al suo seguito account Instagram, per raccontare anche la fine del primo importante percorso di cure.

La modella ha scelto sin da subito, riavvolgendo il nastro e tornando a quel giorno di settembre 2024, di condividere a mezzo social la difficile battaglia che si apprestava a combattere.

L’annuncio ufficiale della malattia, infatti, era arrivato sul suo patinatissimo profilo il 21 settembre 2024, in cui si mostrava in un letto di ospedale dopo essersi sottoposta ad un intervento mirato alla rimozione del tumore all’utero, già al terzo stadio. Provata ma sorridente, Bianca ha ufficializzato così la notizia della sua malattia, dando vita ad uno storytelling che avrebbe accompagnato tutte le tappe principali della sua risalita.

Foto dopo foto, step dopo step, Balti ha sempre mantenuto il suo straordinario ottimismo. Anche quando ha saputo rendere cool il momento in cui ha rasato i suoi lunghi capelli castani.

A poche ore dal suo debutto sul palco dell’Ariston – previsto per la seconda serata della kermesse – la 41enne ha affidato a Instagram una riflessione circa difficoltà che ha saputo volgere in opportunità: “Dopo la diagnosi molti brand hanno smesso di considerarmi come qualcuno che potesse rappresentarli. Volevo mostrare a loro, e al mondo, il potere che il mio nuovo look possiede”. In riferimento alla testa completamente rasata, che nulla è riuscita a togliere all’eleganza del viso di Balti.

Il post si conclude con un ringraziamento a quei marchi che l’hanno scelta e mai abbandonata. La modella – che celebra la vita come non mai, proprio nel momento in cui quella stessa vita l’ha messa al muro – è diventata inoltre un punto di riferimento per tanti pazienti oncologici, soprattutto donne, che come lei stanno camminando sul medesimo sentiero sconosciuto e nella sua narrazione ottimistica e positiva hanno trovato la forza di sperare, oltre che l’opportunità di condividere emozioni tanto complesse.

L’esperienza sanremese sarà, ci si augura, l’opportunità per questa “guerriera” – bellissima in ogni senso – di invertire la rotta e ricevere nuove proposte lavorative, in linea con lo spirito che Bianca incarna.