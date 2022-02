Roma, 4 febbraio 2022 - Quest'anno è mancato al teatro Ariston e tutti i suoi fan si sono fatti sentire: un Sanremo 2022 senza Beppe Fessicchio non è lo stesso Festival. Il maestro non era presente nelle prime tre serate della kermesse perchè risultato positivo al Covid una decina di giorni fa. E, quindi, non ha potuto dirigere l'orchestra per il brano 'Tantissimo' delle Vibrazioni, in gara tra i 25 big per la 72esima edizione. "Ha avuto un Covid duro", aveva spiegato la band qualche giorno fa. Ma il maestro sa che non c'è Festival senza di lui e oggi fa un annuncio che tutti stavano aspettando: "Sto bene, l'unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri", ha rassicurato, all'Agi, sul suo stato di salute.

Già nei giorni scorsi la speranza era che almeno per la quarta serata, quella dei duetti e delle cover, il maestro avrebbe potuto esserci. E solo stamattina è arrivata la conferma: "Beppe Vessicchio ci sarà, ma fate finta di non saperlo", ha dichiarato il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo.

Vessicchio, rassicurando i suoi fan, ha spiegato di aver risolto con successo le pratiche burocratiche necessarie alla sua partecipazione al Festival. "Oggi provo a raggiungere Sanremo - ha dichiarato -, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston". Stasera Le Vibrazioni, dirette dal maestro Vessicchio, presenteranno 'Live and let die', il brano di Linda e Paul McCartney.

Chi è Beppe Vessicchio

Giuseppe Vessicchio, conosciuto col diminutivo di Beppe o Peppe, è un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, personaggio televisivo italiano, principalmente attivo nell'ambito della musica leggera e della televisione. Nato il 17 marzo 1956 a Napoli, compie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri.

Poco dopo Vessicchio incomincia una fertile collaborazione con Gino Paoli, col quale scrive a quattro mani successi come 'Ti lascio una canzone', 'Cosa farò da grande', 'Coppi'. Parallelamente, nel 1975 esordisce nel gruppo dei Trettré, un trio composto, oltreché da lui, da Mirko Setaro e Edoardo Romano, dove suona chitarra e pianoforte. Abbandonerà il gruppo e inizierà la sua partecipazione a diverse produzioni televisive come Va' pensiero, Club 92, Buona Domenica, Viva Napoli, Note di Natale.

Nella scuola di Amici di Maria de Filippi ha svolto il ruolo di insegnante e direttore artistico di molti allievi.

Presenza fissa a Sanremo dal 1990

Beppe Vessicchio non può mancare al Festival di Sanremo: è una presenza fissa all'Ariston dal 1990 e ha ricevuto nel '94, nel '97, nel '98, il premio come miglior arrangiatore. Non solo. Nell'edizione del 2000 è stato premiato, sempre per gli arrangiamenti, dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d'orchestra: nel 2000 dirigendo la canzone 'Sentimento' degli Avion Travel, nel 2003 dirigendo la canzone 'Per dire di no' di Alexia, nel 2010 dirigendo la canzone 'Per tutte le volte che' di Valerio Scanu e nel 2011, dirigendo 'Chiamami ancora amore' di Roberto Vecchioni.

Vita privata e curiosità

Il maestro è sposato dal 1989 con una donna di nome Enrica, fondamentale per la sua vita e anche per la sua carriera. I due hanno avuto una figlia, Alessia. Nonostante la giovane età, Vessicchio non è solo nonno di Teresa, ma anche bisnonno dell’ultima arrivata in famiglia, Alice.

Pur essendo napoletano, da anni si è trasferito a Roma. Ha un profilo Instagram da migliaia di followers, dove è molto attivo, e ha anche dato vita al progetto Musikè, un’azienda vinicola molto speciale.