‘Bella stronza’, Marco Masini smentisce Carlo Conti. E Fedez lo riposta

Il Festival di Sanremo 2025 inizia martedì 11 febbraio, ma le polemiche - come si conviene, va detto, a una manifestazione di tale portata - hanno preso il via diverso tempo fa. E di mezzo c’è, anche in questo caso come avviene da giorni, Fedez.

Sotto accusa, in maniera del tutto strumentale visto che ancora nessuno ha potuto ascoltare la canzone, la cover di ‘Bella stronza’ di Marco Masini. La scelta di Fedez di duettare proprio su questa canzone ha suscitato un vespaio, visto il testo particolarmente aggressivo. Parole che erano state scelte proprio per descrivere una situazione di un certo tipo e non per esaltare la violenza o il sessismo.

“Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0 , una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo” ha spiegato qualche giorno fa Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, nel salotto di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’.

Affermazioni in parte smentite da Marco Masini, che con Fedez venerdì 14 febbraio la canterà sul palco del Teatro Ariston: “La cover di "Bella stronza" che io e Federico porteremo sul palco dell'Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza neanche averlo ascoltato”.

Dal canto suo, Fedez si è limitato a ripubblicare in una story su Instagram le parole di Marco Masini.