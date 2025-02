'Bella stronza' nella versione di Fedez: il testo. Quel 'mea culpa' dedicato a Chiara Ferragni o ad Angelica Montini?

Sanremo 15 febbraio 2025 - Il momento che tutti attendevano da settimane è arrivato: Fedez si è esibito con la cover di 'Bella stronza' insieme a Marco Masini, durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Una canzone che ha assunto un significato particolare vista la recente separazione dei Ferragnez e il presunto triangolo amoroso che avrebbe coinvolto Angelica Montini. Molti passaggi del brano del 1995 fanno pensare alla vicenda; a ciò si sono aggiunte alcune frasi cantate da Fedez con chiari riferimenti 'biografici'.

Alcuni passaggi della versione originale sono stati eliminati, quelli più controversi, inserite invece le barre del rapper. Sono diverse le aggiunte. "Ho scritto quattro pagine, hai risposto con due righe". "Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare / Mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare / Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male" è quella più facilmente riconoscibile: un chiaro riferimento all'operazione all'addome che ha subito tre anni fa. L'allora moglie Chiara Ferragni era presente in ospedale a sostenerlo. La frase "Se vivi di apparenze i giudizi ti feriscono" sembra dedicata proprio all'influencer.

Diversi i passaggi che si ipotizza siano dedicati a Montini: "Tu eri giovane e glaciale / Baciarsi e dirsi ti amo ma farlo di nascosto", "Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole / Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero".

Più criptica la conclusione: "Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole / Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza". Fedez si riferiva a Chiara Ferragni o ad Angelica Montini?