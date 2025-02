Bella stronza nella versione Fedez-Masini: il riferimento a Chiara Ferragni, ma niente violenza e sessismo

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Per Fedez e Marco Masini finalmente è arrivato il momento di ‘Bella stronza’. La cover senza dubbio più attesa di questa edizione del Festival di Sanremo. Una versione della canzone di Marco Masini edulcorata da un lato e più feroce dall’altro. E questa versione smentisce le parole di Marco Masini (“Non è stato cambiato nulla nel testo, abbiamo solo fuso due mondi e due storie”), che a propria volta aveva smentito Carlo Conti. Un giro di smentite e controsmentite che è finalmente concluso.

Fedez sul palco dell'Ariston ha portato il brano 'Battito' (Ansa)

La versione di ‘Bella stronza’ firmata da Fedez e Marco Masini non contiene le frasi più crude che caratterizzavano quella originale. Non si fa riferimento alla violenza. Quindi tutte le polemiche della vigilia sono ormai anacronistiche. Ecco invece le aggiunte, ovvero la parte inevitabilmente rap di Fedez. Il quale, come da previsioni, non canterà. E altrettanto inevitabilmente queste barre sono dedicate a Chiara Ferragni e ai buchi nell’anima che la loro storia d’amore ha procurato a Federico Lucia e che fanno male più di quelli nella pancia. Ancora una volta, quindi, Fedez usa la musica come terapia del tutto personale parlando della malattia e dei problemi sentimentali che ha vissuto. Il risultato è una ‘Bella stronza’ realizzata in maniera molto intelligente, come è intelligente la gestione della partecipazione a questa edizione del Festival di Sanremo da parte sua. Una cover che non offende nessuno, che non è sessista. E che, anzi, a differenza di tante altre di questa quarta serata del Festival, è personalizzata e resa unica. Un’ottima operazione che di certo sta contribuendo in maniera determinante a riabilitare l’immagine di Fedez e a slegare l’attività di rapper da quella di oggetto e soggetto del gossip.

E la conclusione è un’ammissione di colpa, nella quale Fedez sostiene di averle dato tutti i buoni motivi per diventare “una bella stronza”. C’è chi ha pensato che possa essere riferito ad Angelica Montini. Dove starà la verità?