Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Sul palco dell’Ariston come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2025, Nino Frassica è uno dei comici più esilaranti e apprezzati d’Italia, fin dai tempi di ‘Quelli della notte’ e ‘Avanti tutta’. Il suo umorismo surreale e la capacità di improvvisare promettono di regalare momenti esilaranti e di alleggerire la tensione della competizione musicale.

Quanto alla sua vita privata, il celebre attore siciliano è sposato con Barbara Exignotis, un’ex attrice di cinema per adulti con una carriera successiva nel teatro. La loro relazione, caratterizzata da una notevole differenza d’età, ha suscitato curiosità e interesse, ma si è sempre distinta per discrezione e solidità. Scopriamo di più.

Barbara Exignotis e Nino Frassica - Instagram

Chi è Barbara Exignotis

Nata nel 1975 a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, Barbara Exignotis è un’attrice e artista teatrale con una storia professionale particolare. Negli anni ‘90 si è fatta conoscere nel mondo del cinema per adulti con il nome d’arte Blondie, un’esperienza che ha segnato una fase della sua vita ma che ha poi deciso di lasciarsi alle spalle per dedicarsi completamente al teatro.

Dal cinema per adulti al teatro

Per quasi un decennio, la Exignotis è stata una presenza riconoscibile nel settore, ma ha poi deciso di chiudere quel capitolo della sua vita per seguire una strada diversa, trovando la sua vera vocazione nel teatro. Ha lavorato in diverse produzioni indipendenti e ha collaborato con realtà del teatro sperimentale. Lontano dai riflettori del mainstream, il suo percorso artistico ha preso una direzione più intima, concentrata sulla ricerca espressiva e anche sulla scrittura di testi teatrali. Si è mantenuta lontana anche dai riflettori del gossip, mantenendo la riservatezza sulla sua vita personale, nonostante il matrimonio con un volto noto dello spettacolo come Nino Frassica. Sul suo profilo Instagram di definisce una “Hikikomori gattara”.

La relazione con Nino Frassica

Barbara e Nino Frassica si sono conosciuti nell’ambiente teatrale e la loro relazione è cresciuta nel tempo fino a sfociare nel matrimonio nel 2018. Nonostante i 25 anni di differenza, il loro legame è solido. Barbara ha una figlia nata da una precedente relazione, con la quale Nino Frassica ha instaurato un rapporto affettuoso, considerandola parte della sua famiglia. Frassica, da sempre molto riservato, ha parlato raramente della moglie, preferendo tenere il loro rapporto lontano dai riflettori. Ciò non ha impedito ai due di mostrarsi insieme in occasioni pubbliche, dimostrando un affiatamento che va oltre le differenze di età e di carriera.