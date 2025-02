Samuele Parodi sorprende Sanremo 2025. Chi è il bambino che sa tutto del Festival

Sanremo, 13 febbraio 2025 - Difficile sapere il numero esatto di persone che sono presenti all'interno del teatro Ariston durante Sanremo, ma è facile dire chi sia colui che conosce più cose del Festival, almeno questa sera. E' Samuele Parodi, il bambino 'interRogato' sul palco direttamente da Carlo Conti come super esperto della kermesse.

Samuele Parodi con Carlo Conti a Sanremo 2025 (Ansa)

Il bambino, classe 2013, ed è figlio dell'attrice siciliana Marica Coco. E' già stato ribattezzato il 'tuttologo di Sanremo'. In effetti non ne ha sbagliata una: l'11enne ha risposto correttamente a tutte le domande - anche complesse da ricordare, va detto - poste dal presentatore. Samuele ha saputo nominare diversi vincitori - da Il Volo a Massimo Ranieri - e ha indicato le edizioni tenutesi fuori dall'Ariston e la prima trasmessa a colori. "La mia passione per il Festival è nata all'improvviso", ha spiegato.

E per i 'complottisti' che pensano che le domande fossero organizzate a tavolino per far fare bella figura al piccolo Samuele, c'è stata la prova inequivocabile che il momento fosse assolutamente genuino. Carlo Conti ha infatti invitato gli spettatori della platea a porre loro stessi delle domande al 'tuttologo sanremese', che ovviamente ha risposto senza sbagliare nulla.

Ma Samuele non sa solo ripetere le nozioni e i fatti relativi al Festival, conosce anche aneddoti e curiosità che non sono di certo di dominio pubblico. Insomma, un vero e proprio talento.

A colpire di Samuele è stata anche l'estrema sicurezza mostrata su un palco importante come quello di Sanremo, sotto gli occhi di decine di milioni di persone. Non a caso Conti lo ha candidato (scherzosamente) come presentatore dell'edizione dell'anno prossimo... competenza e stoffa ci sono tutte.