Arisa esclusa da Sanremo 2024 non la prende bene: “Me ne frega parecchio”

Quello fra Arisa e il Festival di Sanremo è un rapporto dal doppio volto: fino al 2014, anno nel quale la cantautrice ha vinto con il brano 'Controvento', un idillio e poi una serie di incomprensioni. Incomprensioni che hanno spesso corredato l'esclusione di Arisa dal Festival di Sanremo. Esclusioni che con quella avvenuta ieri, domenica 3 dicembre, arrivano ad almeno tre consecutive.

C'è chi, come i Jalisse, prende l'ennesimo no con filosofia - "27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti" è il commento a corredo della foto che hanno pubblicato su Instagram Fabio Ricci e Alessandra Drusian - e chi invece ha una reazione più piccata. "E invece me ne frega parecchio" ha sbottato Arisa in una eloquente story su Instagram con sfondo nero e scritta bianca.

Chi può affermare che si tratti di una reazione all'esclusione da Sanremo 2024? La story precedente a questa è eloquente: la foto di Arisa con Paride Vitale, pubblicata da Annalia Venezia - amica comune di Arisa e Barbara D'Urso - è accompagnata dalla didascalia "Arisa è brava a cucinare ma io la vedrei meglio a Sanremo 2024" e l'emoji delle dita incrociate. Ecco quindi il collegamento fra le due story.

Insomma, Rosalba Pippa non ha preso per nulla bene la bocciatura dei due brani che aveva proposto per la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Anche perché per poter partecipare alla manifestazione musicale più seguita e longeva della televisione italiana aveva lasciato il proprio ruolo ad Amici di Maria De Filippi.

Senza Sanremo, il "reinserimento" di Arisa nel mercato della musica pop potrebbe presentarsi più complicato. Ecco perché quel "E invece me ne frega parecchio" assume un valore importante.