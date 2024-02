Sanremo 2024, Annalisa canta ‘Sinceramente’: carriera, vita privata e curiosità

A novembre 2023 è stato un successo il suo concerto – coi biglietti andati tutti esauriti – al Forum di Assago. Ora Annalisa torna a Sanremo, in gara dal 6 al 10 febbraio col brano ‘Sinceramente’. E da aprile comincerà un nuovo tour lungo la Penisola. Ecco le date già confermate: Firenze – Nelson Mandela Forum, 6 aprile Torino – Inalpi Arena, 8 aprile Milano – Forum (Assago), 10 aprile Bari – Palaflorio, 12 aprile Napoli – Palapartenope, 13 aprile Bologna – Unipol Arena, 17 aprile Roma – Palazzo dello Sport, 21 aprile Padova – Kione Arena, 24 aprile Milano – Forum (Assago), 29 aprile

Biografia

Annalisa (il cognome è Scarrone) è nata a Savona nel 1985, sotto il segno del Leone. È cresciuta nell’entroterra della cittadina ligure, a Carcare. Ha iniziato presto ad appassionarsi presto alla musica, cominciando a studiare la chitarra classica alle elementari e poi il flauto traverso da adolescente. All’età di 13 anni è stato fondamentale il suo incontro con la nota vocal coach e musicista Danila Satragno. Ha avuto le prime esperienze amatoriali con un paio di due gruppi. Poi, come cantante solista, è stata concorrente della decima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, arrivando seconda e ottenendo il Premio della critica (riconoscimento che le è stato attribuito anche l’anno seguente a ‘Amici Big’). Ecco i suoi album usciti finora: ‘Nali’ - 2011 ‘Mentre tutto cambia’ - 2012 ‘Non so ballare’ - 2013 ‘Splende’ - 2015 ‘Se avessi un cuore’ - 2016 ‘Bye Bye’ – 2018 ‘Nuda’ - 2020 ‘E poi siamo finiti nel vortice’ – 2023 ‘Sinceramente’ e Sanremo 74

Annalisa è ormai di casa a Sanremo. - Ha partecipato nel 2013 con ‘Scintille’, arrivando nona; - si è classificata quarta con ‘Una finestra tra le stelle’; - si è posizionata all’undicesimo posto nel 2016 con ‘Il diluvio universale’; - si è aggiudicata il terzo posto con ‘Il mondo prima di te’ nel 2018; - ha chiuso l’edizione del 2021 arrivando settima con ‘Dieci’. Per quanto riguarda il brano che porta quest’anno in gara, ‘Sinceramente', la cantante ha spiegato che la protagonista è una donna forte che rivendica il suo diritto alla libertà, in tutte le sue declinazioni e sfumature: essere ambiziosa, piangere, fare ironia, gioire, manifestare le proprie opinioni e tanto altro senza avere il dito puntato contro, ma potendo essere rispettata. “Sinceramente Tua Solo tu Tu spegni sigarette su velluto blu Mi lasci sprofondare prima E dopo su” Per la serata dei duetti, invece, venerdì 9 febbraio, Annalisa ha scelto di avere al suo fianco La Rappresentante di Lista insieme al coro Artemia: proporranno una cover di ‘Sweet Dreams’ degli Eurythmics

Vita privata e curiosità

- Annalisa si è laureata in fisica, nel 2009, con una tesi sulla pompa di calore geotermica. - Ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti. - Ama i gatti e i tatuaggi. - Ha scritto l’inno per la Carcarese, la squadra di calcio del paese ligure dove è cresciuta. - Ha fatto esperienze nel cinema. Per esempio, era nel cast di ‘Babbo Natale non viene da Nord’. Ne ‘L’era glaciale 4’ c’è la sua canzone ‘Pirati’. - In tv ha condotto ‘Tutta colpa di Einstein’, trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica. - Tra i suoi amori passati ci sono il produttore teatrale Niccolò Petitto, con il quale sarebbe arrivata a un passo dall’altare, e con il musicista Davide Simonetta. - Nel 2021 la cantante ha conosciuto il top manager e dirigente Francesco Muglia. I due si sono sposati in gran segreto alla fine di giugno 2023 in Umbria.