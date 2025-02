Chi è l’ex di Katia Follesa: con Angelo Pisani vent'anni d’amore e una figlia

Katia Follesa calca per la prima volta il palco dell'Ariston come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Una carriera in ascesa quella della comica e showgirl, diventata nota grazie a ‘Zelig’ e oggi sempre più presente nei palinsesti televisivi. Oltre ad averle regalato la notorietà, il programma satirico ha consolidato il legame con quello che, a pochi anni dal loro primo incontro, è diventato il padre di sua figlia: Angelo Pisani. Oggi la coppia è separata ma i due hanno mantenuto un rapporto solido e amichevole anche per il bene della famiglia.

Chi è Angelo Pisani

Come Katia Follesa, anche Angelo Pisani è un comico italiano, nato a Milano il 18 luglio 1979. È diventato famoso soprattutto per il suo ruolo nel duo ‘Pali e Dispari’, insieme a Marco Silvestri. I due, come è accaduto a Katia Follesa e Valeria Graci, hanno raggiunto la popolarità grazie alle esibizioni nel programma televisivo ‘Zelig’. La coppia artistica di Pisani e Silvestri si è sciolta nel 2007, ma si è riunita per una sera (23 febbraio 2022) per partecipare al one woman show di Michelle Hunziker ‘Michelle Impossible’. Successivamente, anche senza il suo compagno di avventura storico, Pisani ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e programmi televisivi, consolidando la sua presenza nel panorama comico italiano.

La relazione tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono conosciuti negli ambienti comici milanesi prima e incontrati dietro le quinte di ‘Zelig’, poi. I due hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2006. Nel 2010 dal loro amore è nata Agata, l’unica figlia della coppia. Follesa e Pisani hanno spesso condiviso il palcoscenico, collaborando in vari progetti professionali e mostrando una forte intesa sia nella vita privata che in quella lavorativa.

La separazione tra Follesa e Pisani

Nel 2024 i due comici milanesi hanno annunciato ufficialmente la loro separazione con un video condiviso sui social media. La fine della relazione, come i due hanno raccontato, è in realtà avvenuta a metà del 2023; ma Follesa e Pisani hanno spiegato di essersi presi un po’ di tempo prima di annunciarlo e anche di essere rimasti in buoni rapporti, tanto da aver scelto di continuare a collaborare professionalmente sui social network e sui palchi dei teatri italiani.

"Per molti la separazione non è rosea perché c'è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci” ha spiegato Katia Follesa. “Abbiamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta”.

Nonostante la fine della relazione sentimentale, i due continuano a mantenere un rapporto professionale e familiare sereno, dimostrando maturità e rispetto reciproco soprattutto per tutelare Agata, la figlia nata dalla loro unione.

Katia Follesa a Sanremo 2025

La partecipazione di Katia Follesa al Festival rappresenta un riconoscimento della sua versatilità e del suo talento nel panorama dello spettacolo italiano. La comica sarà una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025, prevista per il 13 febbraio, e affiancherà Carlo Conti, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini in una serata che promette di unire musica e intrattenimento.