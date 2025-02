Amara, la compagna di Simone Cristicchi e il duetto a Sanremo 2025

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Amara, all’anagrafe Erika Mineo, si esibirà sul palco di Sanremo 2025 insieme a Simone Cristicchi sulle note indelebili del brano ‘La cura’, di Franco Battiato. Di recente è stato pubblicato dalla casa editrice Baldini&Castoldi il libro della cantautrice ‘La certezza di essere viva’, un’opera in grado di far capire meglio dove nasce l’ispirazione di Amara.

Il libro, infatti, nasce dall’abitudine a quelli che l’autrice ha chiamato “vomitapensieri”, taccuini con pensieri e riflessioni in un flusso di coscienza registrato per anni, che ora è stato raccolto fra le pagine di un libro. Ecco chi è Erika Mineo e qualcosa sui suoi lavori.

Chi è Amara? All'anagrafe Erika Mineo (Instagram)

I “vomitapensieri” e “La certezza di essere viva”

Per anni i suoi “vomitapensieri” sono finiti sulle pagine dei taccuini, nascosti in borsa e da estrarre al momento opportuno: ispirazioni, preghiere, speranze, sogni, riflessioni da fissare sulla carta e rileggere, un flusso di coscienza frammentato e ricco, in grado di rispecchiare attimo per attimo il passare del tempo. La cantautrice ha raccontato: "Negli anni ho sempre avuto questi Vomitapensieri, questi piccoli taccuini che mi porto in borsa. Diciamo che questa attività compulsiva con il pensiero e con il dialogo ha creato un repertorio, un archivio della mia esistenza sulla terra. Ne ho accumulati centinaia".

I taccuini hanno preso una nuova forma diventando un libro, anche grazie all’intervento di Elisabetta Sgarbi: riletti e scelti fra tanti, i pensieri raccolti per il libro ‘La certezza di essere viva’ (Baldini&Castoldi) si trasformano in una fotografia dei giorni, un momento di ascolto e ricordo di sé.

“L'arte è l'unica attività in grado di trasformare il dolore in poesia” ricorda l’autrice: insieme allo spunto di riflessione, i “vomitapensieri” possono diventare anche per il lettore un invito all’azione. Si tratta di un’abitudine quotidiana, infatti, che, come nel caso di un diario, può avere un impatto positivo e persino terapeutico per il benessere mentale. Scrivere di sé, soprattutto nella semplicità di pensieri frammentari, senza dover sottostare a una forma compiuta, può diventare un esercizio di resilienza e registrare le emozioni del momento creando un ricordo utile da rileggere ed evocare per il futuro.

Chi è Amara?

Si presenterà come Amara sul palco di Sanremo 2025: Erika Mineo è musicista e cantautrice. Nata a Prato nel 1984, nel 2005 entra nel programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, alla quinta edizione. Nel 2012 viene scelta come "artista della settimana” durante il mese di settembre da MTV Italia New Generation e nel 2015 esordisce al Festival di Sanremo con il brano ‘Credo’.

Nell’anno 2015 esce anche l’album d’esordio ‘Donna libera’, che raggiunge la top20 delle classifiche di vendita e con cui ottiene il Premio Giorgio Faletti, mentre il 2017 è l’anno dell’album “Pace”.

Il ritorno al Festival di Sanremo del 2017 la vede protagonista come ospite proprio col brano “Pace”, che sarà anche il titolo del suo secondo album, ma anche come autrice di “Che sia benedetta”. Interpretato dalla potente voce di Fiorella Mannoia, il brano ‘Che sia benedetta’ si caratterizza per i testi e le musiche di Erika Mineo e Salvatore Mineo: nella finale del Festival guadagna il secondo posto, vincendo il Premio al Miglior testo e il Premio Sala Stampa Radio-TV Lucio Dalla.

Negli anni Amara continua la sua carriera nel mondo della musica e in teatro. Collabora con Fiorella Mannoia in molti testi di successo: nel 2019 con ‘Il peso del coraggio’, e nel 2020 con ‘Padroni di niente’ e ‘La gente parla’. Insieme a Salvatore Mineo, Amara ha scritto testi che sono stati interpretati da Emma, Loredana Errore, Ornella Vanoni, Elodie.

Il legame con Cristicchi e il duetto all’Ariston

Stasera sarà all’Ariston a duettare con Simone Cristicchi, suo compagno anche nella vita. I due, che collaborano artisticamente dal 2019, porteranno la cover del celebre successo ‘La cura’ di Battiato in una performance che si preannuncia molto intensa.