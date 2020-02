In una delle cinque serate di Sanremo 2020, sul palco dell'Ariston vedremo Alketa Vejsiu, conduttrice 36enne che affiancherà Amadeus nella presentazione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 4 all'8 febbraio. Si tratta di uno dei volti più noti della tv albanese, definita dallo stesso Amadeus "l'Antonella Clerici dell’Albania". Il curriculum della Vejsiu non si ferma però solo alle fortune sul piccolo schermo ed è costellato di molti altri successi, ad esempio come produttrice e imprenditrice.

Dalla radio alla TV

Nata il 19 gennaio 1984 a Tirana la Vejsiu si è fatta le ossa come speaker radiofonica su Top Albania Radio, occupandosi di musica. Il debutto sul piccolo schermo è avvenuto precocemente, all'età di 17 anni, quando è stata scelta per presentare '12 Dreams of a Summer Night', un format dedicato alla danza sportiva. Da allora è iniziata un'ascesa che l'ha portata a diventare il nome di punta di TvKlan, il maggiore canale televisivo albanese. A lei è stata affidata la conduzione dei principali show nazionali, tra cui 'Ballando con le stelle', 'X Factor', 'C’è posta per te', 'Tale e Quale Show', 'Canzonissima' e 'Chi ha incastrato Peter Pan?'.



Imprenditoria: wedding planner e giornali

Laureata in Economia aziendale presso l'Università di Tirana, Alketa Vejsiu è da tempo attiva anche nel mondo degli affari. Nel 2011 ha infatti lanciato Class by AV, una società che si occupa di organizzare eventi e matrimoni, con annesso brand dedicato agli abiti da sposa. Insieme ad alcuni giornalisti ha poi fondato l'omonima rivista 'Class', i cui contenuti includono moda, showbiz, design e lifestyle. Forte degli oltre 850 mila follower su Instagram, ama inoltre definirsi "imprenditrice digitale".

La vita privata: marito e figli

Quanto agli affetti, ha sempre preferito mantenere un profilo molto riservato. Si sa tuttavia per certo che nel 2006 ha sposato il costruttore albanese Ardi Nelaj, tramite una cerimonia che si è svolta in forma privata. Lei e il marito hanno due figli, Nicole e Lionel, anch'essi tenuti con amorevole cura lontano dai riflettori.



Il sogno Sanremo

La scorsa estate, Alketa (che come molti suoi connazionali parla benissimo l'italiano) aveva confessato che il suo sogno nel cassetto era di presentare un giorno il Festival di Sanremo. Fra poco, il suo desiderio diventerà realtà: calcherà il palco dell'Ariston giovedì 6 febbraio, nella serata dedicata alle cover e ai duetti. Insieme a lei ci sarà anche Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus Cristiano Ronaldo.