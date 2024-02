Alfa è fidanzato? Le indiscrezioni e le smentite

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è all'esordio al Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 il rapper e cantautore genovese è in gara fra i Big con la canzone 'Vai'. Alfa è fidanzato?

Sono diverse le voci sul suo conto, compresa quella, smentita dai diretti interessati, che la sua fidanzata possa essere Virginia Montemaggi, protagonista del videoclip della canzone 'Cin Cin'. Il brano ha superato i 111 milioni di ascolti in streaming su Spotify. Alfa è stato fidanzato per diverso tempo con Sofia Marco, genovese come lui.

'Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato' è il titolo dell'album che Alfa porterà in tour dopo il Festival di Sanremo. Segno evidente della natura romantica e sentimentale del cantautore genovese. Anche se non è detto che sia davvero fidanzato. Alfa è infatti ultimamente stato al centro di diverse voci.

Chi è Sofia Marco? Di lei non si sa molto, anche perché il suo profilo Instagram è privato e non è particolarmente incline a mostrarsi. Di lei tuttavia una passione si conosce molto bene: quella per la pallavolo.

Dopo una lunga relazione, i due si sarebbero però lasciati e Andrea De Filippi è stato accostato a Sofia Cerio. La stessa ex protagonista del reality show Il Collegio ha però smentito l'ipotesi di una storia d'amore con Alfa.

Il rapper e cantautore genovese, quindi, a oggi risulterebbe single.