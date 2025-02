Alessia Marcuzzi è single? Vita privata e carriera della conduttrice della finale di Sanremo 2025

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, capace di reinventarsi e rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Il 2025 la vede protagonista sul palco dell’Ariston come co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti. Ma non solo. Mentre la sua carriera continua a evolversi, anche la sua vita privata è sempre sotto i riflettori. Dopo il matrimonio finito con Paolo Calabresi Marconi e una storia sentimentale caratterizzata da importanti legami, oggi Alessia si definisce “felicemente single”, ma non esclude sorprese sul fronte amoroso. C’è chi parla di un possibile riavvicinamento con l’ex marito, ma la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua situazione sentimentale.

Alessia Marcuzzi - Instagram

La vita sentimentale

Alessia Marcuzzi ha avuto una vita sentimentale con relazioni importanti che l’hanno portata a costruire una famiglia allargata, di cui va molto fiera. Nel 2000 ha iniziato una relazione con l’ex calciatore e ora allenatore dell’Imter Simone Inzaghi, con cui ha avuto il suo primogenito, Tommaso, nato nel 2001. La coppia si è separata nel 2004, ma ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene del figlio.

Nel 2010 ha intrapreso una storia con Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la sua seconda figlia, Mia, nata nel 2011. Anche con lui, nonostante la rottura nel 2012, è rimasto un rapporto di grande affetto e collaborazione per la crescita della loro bambina.

Nel 2014 si è sposata con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo, con cui ha vissuto un matrimonio durato otto anni. Nel 2022 la coppia si è separata ufficialmente, anche se entrambi hanno preferito non alimentare gossip o polemiche sulla loro decisione. Nel frattempo Marcuzzi aveva avuto una relazione clandestina con Stefano di Martino, nata negli studi televisivi, che sembra potrebbe riaccendesi, secondo i beninformati.

Di recente, alcune indiscrezioni anche parlano di un possibile riavvicinamento tra Alessia e Paolo, che sarebbero stati visti insieme in più occasioni. La conduttrice, però, continua a definirsi single e concentrata su se stessa e sul suo lavoro, senza escludere che il futuro possa riservarle nuove sorprese sentimentali.

La carriera

Nata a Roma nel 1972, Alessia Marcuzzi ha esordito in televisione nei primi anni ‘90, conducendo programmi per ragazzi come Colpo di fulmine. Il vero successo arriva nel 1996 con la conduzione del Festivalbar, che la trasforma in uno dei volti più amati della TV italiana.

Negli anni ha guidato alcuni dei programmi più seguiti del piccolo schermo, tra cui Le Iene, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, dimostrando grande versatilità tra intrattenimento e informazione. Oltre alla carriera televisiva, si è dedicata con successo all’imprenditoria, fondando il marchio di moda Marks&Angels.

Dopo un breve periodo di pausa dalla TV, nel 2022 è tornata su Rai 2 con il programma Boomerissima, che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica, confermando la sua capacità di adattarsi ai nuovi linguaggi televisivi.

Dopo la finale di Sanremo 2025 la conduttrice sarà alla guida del nuovo programma ‘Obbligo o verità’ su Rai 2. Secondo Tvblog, il programma, che partirà il 24 marzo, sarà un adattamento di un format francese: un talk show in cui gli ospiti si sottoporranno al classico gioco ‘obbligo o verità’.