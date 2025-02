Alberto Angela a Sanremo, social scatenati: “Il dilf italiano per eccellenza”

Roma, 15 febbraio 2025 – Ai muscoli esibiti di Mahmood e ai tatuaggi ostentati di Tony Effe & compagnia sanremese cantando, contrappone la sobrietà e un’eleganza senza tempo. Alberto Angela ribattezzato dai follower “il Dilf italiano per eccellenza” entra in trend sui social dopo il suo intervento sul palco di Sanremo. La satira corre sui social e colpisce anche l’ospite più “serio” del Festival 2025. Il suo fascino maturo, che miete molte vittime tra le donne di tutte le età, non sfugge al graffio dei social, che per lui coniano un termine ad hoc: "Dilf”, in antitesi a “Milf” con cui si definiscono le donne piacenti e piuttosto conturbanti di una certa età.

Alberto Angela ospite a Sanremo

Ma sono tantissime le donne che apprezzano il suo stile e non lo nascondono nei post, come Carmen che su X scrive: “Alberto Angela il più elegante, il più bello, il più grande, il più bravo il più umile, tutto”, o Manu che osserva: “Ma di cosa stiamo parlando!” e a seguire emoticon con cuoricini, fiamme e faccine che si sciolgono. Ma c’è anche chi lo propone come ministro per la Cultura: “Che grande Ministro della Cultura sarebbe”.

E mentre i social (a sua insaputa) si scatenano, il conduttore e divulgatore scientifico dal palco dell’Ariston presenta “La Sicilia di Montalbano”, lo speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta” che Rai Cultura propone lunedì 17 febbraio alle 21.30 su Rai 1 in occasione del centenario di Andrea Camilleri. "Ci sono gli attori principali – racconta Angela – e quando ho chiesto loro se ci sarà mai la possibilità di avere altre puntate, ho visto i loro occhi illuminarsi". Nel prossimo ciclo di Ulisse, annuncia il conduttore, ci sarà una puntata dedicata alla musica e realizzata a Londra.

È "un'emozione incredibile" essere al festival confessa poi Angela a Carlo Conti. Infine Angela stila la classifica delle sue canzoni sanremesi. “A 21 anni Vita Spericolata di Vasco Rossi, l'anno dopo Terra Promessa di Eros Ramazzotti: se la ascoltate, è una canzone moderna perché parla di speranza nel futuro. Oggi vedo nei ragazzi questo timore del futuro: ma è lì, bisogna costruirlo e darci dentro", conclude il giornalista e divulgatore invitando i giovani a prendere in mano il proprio futuro.