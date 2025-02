A che ora inizia e finisce Sanremo oggi (terza serata)

Sanremo, 13 febbraio 2025 - Dopo la serata di ieri, in cui si è esibita nuovamente la prima metà dei cantanti in gara, è il momento di finire il secondo ascolto dei brani di Sanremo 2025 con il terzo appuntamento del Festival. Oggi una co-conduzione tutta al femminile accompagnerà Carlo Conti: saliranno sul palco Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Bisognerà sintonizzarsi alle 20.40 su Rai 1, Rai Play o in radio su Rai Radio 2. Ma per i veri fan del Festival l'appuntamento inizia dieci minuti prima, alle 20.30, con il Prefestival. Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio anticiperanno la diretta dall'Ariston con interviste, curiosità e tanto altro ancora.

Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa (Ansa)

La terza serata si aprirà dunque alle 20.40 con la finale della categoria Nuova Proposte, che vedrà sfidarsi Alex Wyse con 'Rockstar' e Settembre con 'Vertebre'. Sarà poi il momento dei Big: come già detto, l'altra metà degli artisti si esibirà per la seconda volta sul palco di Sanremo.

Come ieri sera, il pubblico potrà dire la sua con il televoto, che comporrà il 50% degli esiti di stasera; l'altra metà dei risultati sarà data dal voto della giuria delle radio. Molti anche gli ospiti: Ermal Meta, i Duran Duran, Dario D'Ambrosi con gli attori del Teatro Patologico, Edoardo Bennato e Iva Zanicchi, che ritirerà il Premio alla Carriera.

Alle 23.55 è prevista un'interruzione per il collegamento con il TG1. Tuttavia si tratterà di un'edizione lampo di appena un minuto, poi la linea tornerà a Carlo Conti.

Per quanto riguarda l'orario di chiusura della terza serata, qualora venisse confermato il trend dei primi due appuntamenti, non sarà necessario fare le ore (troppo) piccole. Finora Conti ha chiuso sempre in tempo, rispettando alla lettera la scaletta: il palinsesto Rai prevede che la serata si concluda alle 1.10, con il Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan a seguire.